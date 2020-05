Coronavirus: tutti i vantaggi dei respiratori motorizzati

L’attuale situazione dettata dal Coronavirus ha sottolineato l’importanza di poter fare affidamento sulle giuste protezioni e supporti. Strumentazioni quali i respiratori motorizzati permettono di limitare i possibili rischi, dando ai professionisti una maggiore tranquillità e sicurezza nella conduzione delle loro normali attività. Una possibilità utile ed efficace per poter svolgere il lavoro consueto al meglio.

Il Coronavirus ha cambiato l’approccio comune alla quotidianità. In breve tempo è quindi emersa una maggiore attenzione ai dispositivi, alle protezioni e alle buone pratiche che devono essere messe in atto da ogni singolo individuo.

Se questi sono temi importanti a livello generale, diventano però imprescindibili se si opera quotidianamente a contatto con il pubblico e se si è impegnati in un’attività o una professione direttamente collegata al campo medico.

In questo particolare ambito, sono soprattutto i dentisti che devono poter operare in modo che sia loro garantita la possibilità di impiegare strumenti di protezione più efficaci rispetto alle semplici mascherine.

Sarebbe opportuno, infatti, dotarsi di respiratori motorizzati, prodotti che possono rivelarsi essenziali per tutelarsi in caso di situazioni a rischio e per continuare a condurre le proprie attività nella massima tranquillità.

Ovviamente, questi strumenti si rivelano determinanti soprattutto per dentisti e odontoiatri, ma possono essere di grande aiuto per molteplici categorie di ambito sanitario e non solo: dai medici e gli operatori di pronto soccorso, passando per tecnici di laboratorio e infermieri, fino agli addetti alla pulizia di ambulatori, ospedali e altri ambienti in cui è più facile che si diffonda il contagio.

Respiratore motorizzato: un alleato per dentisti e odontoiatri

Dentisti e odontoiatri, a causa della natura stessa della professione sono due categorie che in questa fase di emergenza sanitaria si trovano a dover lavorare con maggiori attenzioni e cautele.

Gli interventi e tutte le procedure da eseguire quotidianamente, così come la strettissima vicinanza coi pazienti, permettono di comprendere come sia necessario e vantaggioso avvalersi di una strumentazione di ultima generazione come quella rappresentata dai respiratori motorizzati, rispetto all’impiego delle semplici mascherine.

Questi dispositivi, infatti, rappresentano un modo efficace di arginare il più possibile i rischi collegati alla diffusione del virus, che sono maggiori in ambienti dove viene impiegato largamente aerosol ed è più probabile si concentri la presenza di agenti patogeni o di microrganismi che potrebbero agire liberamente, rimanendo nell’ambiente anche per lungo tempo.

Come scegliere i migliori respiratori motorizzati sul mercato

I respiratori motorizzati proposti da 3M, a questo proposito, rispondono nel migliore dei modi proprio a problematiche di questo genere. Si tratta, infatti, di uno dei marchi tra i più apprezzati sul mercato, dato che da anni realizza prodotti che rappresentano una vera e propria eccellenza nell’ambito della sicurezza e protezione individuale.

Questi dispositivi garantiscono la massima protezione delle vie respiratorie del professionista grazie anche alla presenza dei filtri P3 e di un sistema a pressione positiva. I numerosi componenti sono stati scelti per lavorare in sinergia, al fine di combinare la sicurezza della persona e l’erogazione di un getto continuativo di aria pulita. Il sistema è infatti progettato per offrire un supporto mirato affinché sia possibile una respirazione normale senza sforzo. Questo permette al dentista o all’odontoiatra di continuare a svolgere le operazioni con la consueta efficienza e produttività.

Attualmente, tra i modelli più richiesti sul mercato è possibile annoverare il respiratore elettroventilato 3M versaflo, che è di facile impiego e, per di più, nel corso del tempo richiede solo interventi di manutenzione strettamente indispensabili. Anche il peso minimo è ampiamente apprezzato, caratteristica del resto comune a tutti i dispositivi a marchio 3M.

Un altro prodotto che sta registrando vendite importanti è il respiratore motorizzato 3M adflo, che si contraddistingue per una batteria in grado di offrire prestazioni di lunga durata, per un totale di operatività che va ad attestarsi sulle 10-12 ore.

A prescindere dalle caratteristiche specifiche, tutti i modelli a marchio 3M garantiscono una visibilità e una ventilazione ottimali, così da evitare i fastidiosi disagi legati ad appannamenti e/o alla sudorazione.

Dove trovare respiratori motorizzati di qualità

