Cortemaggiore, 70enne travolto mentre attraversa la strada

Si trova in condizioni serie un 70enne rimasto coinvolto in un incidente accaduto nel tardo pomeriggio del 28 maggio a Cortemaggiore (Piacenza).

E’ accaduto lungo via Cavour, poco distante da Piazza Patrioti: secondo una prima ricostruzione, l’uomo, in compagnia della moglie, stava per attraversare la strada quando improvvisamente è stato travolto da suv Lexus venendo sbalzato sull’asfalto. E’ stato soccorso da un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Cortemaggiore, insieme al personale infermieristico del 118 della postazione di Roveleto di Cadeo. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri della locale stazione.

Il settantenne ha riportato vari traumi e dopo le prime cure sul posto è stato condotto all’Ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza: non si troverebbe fortunatamente in pericolo di vita.