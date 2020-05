Covid e ricerca, a Castello il protocollo su Eparina. In Regione studio su produzione di plasma

Cinque protocolli di ricerca della Regione Emilia-Romagna, più un sesto in corso di approvazione a giorni, su un totale attuale di 30 – a livello nazionale – a cui l’Aifa (l’Agenzia italiana del farmaco) ha dato il via. Ancora: le indagini sulla Proteina X a Modena e sull’Eparina a Piacenza, e lo studio regionale sulla fattibilità della produzione di plasma.

Sulla corposa attività di ricerca che la Regione, con le Aziende sanitarie, ha attivato sul Covid-19, è intervenuto oggi in Commissione consiliare l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini. “L’epidemia ha confermato l’importanza della ricerca scientifica e sanitaria – ha sottolineato Donini -: solo dai protocolli possono arrivare nuove soluzioni in termini di prevenzione, diagnosi, trattamento e gestione dell’infezione, perché si basano su dati raccolti in modo strutturato e quindi su evidenze solide e generalizzabili. E questa è stata la scelta della Regione, che ha deciso di puntare moltissimo sulla ricerca: mentre continuiamo, con grande determinazione, a ‘dare la caccia’ al virus sul territorio e anche nelle case dei cittadini, nei laboratori ci si prodiga per arrivare a cure che siano sempre più efficaci, ma fondate su evidenze scientifiche e validate. Siamo coinvolti, anche supportando con finanziamenti e competenze, in 5 dei 30 protocolli nazionali in atto, quindi uno su 6 è dell’Emilia-Romagna – ha aggiunto l’assessore -. In secondo luogo, noi non siamo un’isola, siamo in costante relazione con i responsabili che lavorano sugli altri protocolli, quindi siamo pronti a condividere e a scambiarci i risultati e ad utilizzare quelli che abbiano evidenza scientifica. Vorrei infine sottolineare che nella ricerca noi ci caratterizziamo per il valore della multidisciplinarietà, ed è per questo che stiamo avendo buoni risultati”.

I cinque protocolli approvati dall’Aifa – L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha dato parere positivo all’attivazione di cinque protocolli di ricerca, più un sesto in corso di approvazione a giorni, coordinati da ricercatori dell’Emilia-Romagna. Due riguardano i farmaci che intervengono sul rischio di trombosi, e precisamente l’Enoxaparina (Università di Bologna, responsabile Pierluigi Viale) e l’Eparina più steroidi (Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Massimo Girardis); a questo gruppo si aggiunge un altro studio sull’Enoxaparina, che sarà approvato a giorni (Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Marco Marietta). Un altro protocollo riguarda la Colchicina, farmaco che agisce sulla risposta infiammatoria (Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Umberto Maggiore); c’è poi il protocollo sul Tocilizumab, che agisce sulla risposta immunitaria(Ausl-IRCCS di Reggio-Emilia, Carlo Salvarani) e quello su un noto farmaco antimalarico, l’Idrossiclorochina (IRST di Meldola, Pierluigi Viale e Giovanni Martinelli), con proprietà antivirali, per prevenire la progressione dell’infezione. Tutti farmaci che, pertanto, in Emilia-Romagna vengono utilizzati per la cura dei pazienti affetti da Coronavirus.

La proteina X (Modena) e l’Eparina (Piacenza) – Altre due ricerche, avviate in Emilia-Romagna, riguardano rispettivamente la cosiddetta “Proteina X” e l’Eparina. Per quanto riguarda la prima ricerca, un team di Modena ha individuato una proteina in grado di “accendere” una spia di allarme sui pazienti in pericolo di vita per l’infezione da nuovo Coronavirus. Il team è guidato da Erica Villa, primaria di Gastroenterologia del Policlinico di Modena e del dipartimento ad Attività integrate medicine specialistiche. La seconda è nata a Castel San Giovanni (Piacenza), primo ospedale Covid dedicato in Italia, da un’intuizione del primario di Chirurgia plastica, Marco Stabile. Questa terapia sfrutta da un lato il potere antiinfiammatorio dell’Eparina e, dall’altro, la capacità anticoagulante della stessa che previene una delle maggiori complicanze osservate nei pazienti Covid positivi: la trombosi diffusa.

Plasma, lo studio regionale sulla fattibilità della produzione – La Regione è al lavoro anche su un altro fronte di ricerca: la terapia con il plasma iperimmune, sulla quale allo stato attuale non esistono evidenze scientifiche conclusive che ne dimostrino la comprata efficacia. In attesa che i protocolli clinici regionali in corso possano definire quanto questo approccio terapeutico migliori la prognosi dei pazienti affetti da forme gravi di infezioni da SARS-CoV-2, la Regione ha aderito allo studio nazionale – chiamato “Tsunami” e messo a punto da Aifa e Istituto Superiore di sanità – sull’efficacia della terapia con plasma in pazienti con polmonite dovuta al virus. Inoltre, il Centro regionale sangue e l’Agenzia sanitaria e sociale, d’intesa con l’assessorato, hanno predisposto un protocollo di studio per valutare la fattibilità di un percorso regionale di produzione di plasma da pazienti che hanno contratto l’infezione Covid-19. L’obiettivo è quello di comprendere quale potrebbe essere la reale capacità produttiva di plasma iperimmune da parte della Rete Trasfusionale Regionale. A partire dall’identificazione attraverso uno studio di fattibilità, di chi, tra i soggetti infettati e guariti dal Covid-19, può essere considerato idoneo a diventare un possibile donatore di “plasma iperimmune”.

SI’ A SOSTEGNO STUDIO EPARINA, COMMISSIONE UNANIME SU RISOLUZIONE – “Sostenere l’equipe del Castel San Giovanni nello studio sull’utilizzo dell’eparina nei pazienti Covid”, “ripristinare tutte le funzioni e i reparti” dell’ospedale in provincia di Piacenza, “coordinare e informare sugli esiti di tutti gli studi clinici randomizzati sull’utilizzo delle eparine a basso peso molecolare” e “valutare la possibilità di destinare risorse per la ricerca su terapie e altri interventi, rispetto all’impiego di eparina, per il trattamento e la prevenzione del coronavirus”.

Questi sono gli impegni contenuti nella risoluzione del Partito democratico, a prima firma Katia Tarasconi e siglata anche da Ottavia Soncini, Andrea Costa e Manuela Rontini, che questa mattina è stata votata all’unanimità in commissione Sanità (presieduta da Ottavia Soncini). Bocciato invece, con i ‘no’ dei gruppi di maggioranza, l’atto d’indirizzo presentato dalla Lega che aveva come prima firmataria Valentina Stragliati. “Le differenze tra i due atti sono sostanziali”, ha spiegato la dem Tarasconi rispondendo alle perplessità delle opposizioni sulla scelta di presentare un secondo atto invece che trovare la condivisione sul primo, quello leghista. “Abbiamo chiesto alle strutture sanitarie- ha continuato la consigliera del Partito democratico- di cosa avessero bisogno e quindi abbiamo stilato la risoluzione. Non c’è stata alcuna volontà di sostituire l’atto delle opposizioni con il nostro”.

Lato Lega, Valentina Stragliati ha prima voluto far i complimenti al “dottor Marco Stabile e a tutta l’equipe dell’ospedale di Castel San Giovanni, una struttura di periferia che ha avuto un ruolo fondamentale” chiedendo anche la sua audizione in commissione Sanità, e poi ha ricordato che la propria risoluzione era stata depositata “il 6 aprile scorso, all’inizio della sperimentazione, mentre quella del Pd è arrivata il 19 maggio”. A dar manforte alla collega sono intervenuti Simone Pelloni, che ha chiesto il “perché non si è intervenuti con emendamenti invece di presentare un nuovo atto”, e Daniele Marchetti che ha ricordato come sui temi che riguardano la sanità “serva condivisione”. Marco Mastacchi (lista Borgonzoni) è stato ancora più diretto: “La risoluzione della maggioranza è servita a bocciare quella della Lega. Una mossa a gamba tesa, una scorrettezza politica”. E Marco Lisei (Fratelli d’Italia) ha espresso il suo dispiacere “per non essere giunti a un documento unico visto che i documenti vanno nella stessa identica direzione”.

Di banchi dei gruppi di maggioranza Silvia Zamboni (Europa Verde) ha voluto rendere onore a Valentina Stragliati, “che ha avuto un’ottima intuizione”, ma ha poi sottolineato come la risoluzione del Partito democratico “sia più approfondita” e quindi “più completa”. Più duro Federico Amico di Emilia-Romagna Coraggiosa: “La risoluzione della Lega è arrivata con due mesi di anticipo per ansia da prestazione. I medici e i professionisti, anche quelli ascoltati oggi in commissione, ci dicono di andare con ponderazione, di approfondire le situazioni e aspettare risultati”.