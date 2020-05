“Covid, nuovi positivi prevalentemente asintomatici. Nessun nuovo focolaio a Piacenza”

“I 53 nuovi casi di positività al coronavirus, come i 50 di ieri, riguardano persone prevalentemente asintomatiche. Sempre più persone che oggi troviamo positive non hanno sintomi e vengono scoperte grazie all’indagine sierologica che stiamo portando avanti”.

A spiegarlo l’assessore regionale alla Salute Raffaele Donini, che venerdì in diretta Facebook ha fatto il punto sull’emergenza Covid in Emilia Romagna illustrando alcune infografiche sull’andamento dell’epidemia. “A Piacenza abbiamo oggi sei nuovi casi positivi – ha evidenziato – ma nessun focolaio riscontrato: sono casi evidenziati dai medici di base o arrivati al pronto soccorso e sono stati subito circoscritti con una indagine sui contatti stretti”. Circa 5mila ogni giorno i tamponi effettuati in tutta la regione, ai quali si associa l’indagine epidemiologica che ha già visto eseguiti 121mila test sierologici: “In questo modo – fa presente Donini – riusciamo a mappare la diffusione del virus e a scoprire attraverso gli anticorpi una quota, residuale ma importante, di positivi asintomatici”.

L’R0 (l’indice di contagio) è attualmente dello 0,52, ma – ribadisce l’assessore – i rischi non sono alle spalle: “Si tratta di un virus molto diffusivo, che si trasmette anche attraverso le persone asintomatiche, bisogna andarlo a stanare casa per casa. Negli ultimi cinque giorni si sono registrati 254 casi positivi, meno della metà di quelli tra il 2 e il 6 marzo. Non possiamo dire quando arriveremo al contagio zero, per arrivarci occorre stanare quelle situazioni che vedono persone asintomatiche ma infettive, promuovendo lo screening sierologico e i tamponi. C’è poi la responsabilità di ciascuno di noi: evitiamo assembramenti e situazioni di rischio, questo è un virus che si può prendere in modo molto semplice anche con mille precauzioni”.