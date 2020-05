Crisi, continua l’impegno di Banca di Piacenza “Moratorie per 306 milioni e prestiti per 7 milioni e 750mila euro”

Crisi coronavirus, continua l’impegno di Banca di Piacenza al fianco di imprese e famiglie.

Fino al 4 maggio 2020, l’istituto di credito di via Mazzini ha concesso moratorie per 306 milioni di euro ed erogato oltre 700 prestiti fino a 25mila euro, a favore delle imprese, per un importo complessivo di 16 milioni e 100mila euro. Da parte di Banca di Piacenza, quindi, che dimostra di essere banca del territorio, arriva una risposta efficace rispetto agli strumenti predisposti dal Governo per aiutare le realtà in difficoltà, in seguito alla crisi economica dovuta all’epidemia di coronavirus.