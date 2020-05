“Cuore è ragione”, open week virtuale per la Cattolica

“Cuore è Ragione” è il claim che accompagnerà l’Open Week Unicatt. Dodici giornate per illustrare i 48 corsi di lauree triennali e magistrali a ciclo unico delle 12 facoltà dei cinque campus di Milano, Brescia, Cremona, Piacenza e Roma. Un ricco calendario di iniziative che, con più di 100 partecipanti tra presidi, docenti, testimonianze di alumni, sarà articolato in 48 ore di dirette streaming sui canali social @Unicatt, 36 incontri virtuali tra presentazioni di facoltà, momenti informativi sui servizi di Ateneo, performance live, concerti musicali, dibattiti sull’attualità, dialoghi con i genitori.

Cuore e ragione sono due parole che scandiscono quotidianamente la vita dell’Università Cattolica, fin dalle origini dedicata a un Cuore Sacro ma da sempre impegnata, con grande apertura e amicizia, nelle sfide della conoscenza e della ricerca scientifica. Un filo rosso che accompagnerà dal 18 al 30 maggio le giornate dell’Open Week in cui studenti e famiglie potranno approfondire la conoscenza di corsi di laurea e servizi dell’Università Cattolica, ma anche capire come i propri desideri possano essere soddisfatti dalla proposta formativa dell’Ateneo e dalla sua visione. “Cuore è Ragione – spiega l’Ateneo – sono lo stesso binomio scelto per indicare la rotta allo studente che si appresta a compiere una scelta fondamentale come quella del percorso universitario. Va’ dove ti porta la sapienza del tuo cuore, senza rinunciare a ponderare razionalmente i vantaggi e gli svantaggi di una decisione, gli sbocchi e le prospettive di un percorso. Ma anche senza mai dimenticare che se in una scelta non c’è passione, se non ci sono le cose in cui credi e per cui vuoi vivere, rischi di perdere di vista presto l’obiettivo e di perdere la costanza del cammino”.

IL PROGRAMMA – Come spiegherà il pro rettore vicario dell’Ateneo Antonella Sciarrone Alibrandi che venerdì 15 maggio alle ore 16 anticiperà l’apertura delle porte virtuali dell’Ateneo con l’evento Aspettando l’#OpenWeekUnicatt. In dialogo con il direttore Offerta formativa, promozione, orientamento e tutorato Michele Faldi, racconterà l’Università Cattolica e le nuove linee guida dell’Ateneo per far fronte alla Fase 2 dell’emergenza sanitaria, tra cui il nuovo piano #eCatt una modalità di didattica integrata tra fruizione tradizionale delle lezioni, con presenza in aula di studenti e docenti, e diffusione digitale che permetterà di intraprendere e proseguire al meglio il corso di studi anche da remoto. «In un momento in cui non sono possibili le tradizionali attività di presentazione dell’offerta formativa in presenza, la Cattolica rilancia offrendo agli studenti degli ultimi anni delle superiori un’iniziativa di orientamento di ampio respiro per aiutarli a scegliere il loro percorso universitario seguendo le proprie inclinazioni ma nella consapevolezza delle attuali dinamiche della realtà», osserva il pro rettore Antonella Sciarrone Alibrandi.

Lunedì 18 maggio si entra nel vivo dell’Open Week con la presentazione alle 14 e 30 delle facoltà. S’inizia con Scienze bancarie, finanziarie e assicurative, si prosegue martedì 19 maggio con Scienze politiche e sociali, mercoledì 20 maggio è la volta di Giurisprudenza, giovedì 21 maggio sale sul palco Psicologia, venerdì 22 maggio si continua con Scienze matematiche, fisiche e naturali, sabato 23 maggio si va avanti con Scienze linguistiche e letterature straniere, lunedì 25 maggio dà il via alla seconda settimana di presentazioni Scienze agrarie, alimentari e ambientali, martedì 26 maggio in primo piano è Lettere e filosofia, mercoledì 27 maggio è di scena Economia e Giurisprudenza, giovedì 28 maggio protagonista è Medicina e chirurgia, venerdì 29 maggio si presenta Scienze della formazione, sabato 30 maggio si chiude con Economia.

Ogni giorno le dirette quotidiane di presentazione delle facoltà che forniranno informazioni utili per conoscere da vicino l’offerta formativa saranno arricchite dalla messa in onda di video che raccontano l’Ateneo e da approfondimenti su come iscriversi e quanto costa studiare in Cattolica (ore 16.00), incontri con tutor e studenti della facoltà che si presentano (17.30), aule virtuali dedicate ai servizi di Ateneo (18.00). Spazio anche a cultura, sport, teatro, media e musica con i dibattiti culturali e tavole rotonde delle 18.30 su tematiche attuali legate alla vita universitaria: dalla sicurezza in Cattolica alle nuove modalità di didattica digitale, dalle residenze universitarie ai programmi internazionali dal placement alle nuove professioni. Inoltre nelle dodici giornate sono previsti colloqui di orientamento via Skype.

Per non perdere gli appuntamenti gli hashtag ufficiali dell’iniziativa sono #eCatt, #OpenWeekUnicatt, #CuoreèRagione