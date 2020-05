Da Banca di Piacenza e Arca Fondi 100 mila euro per fronteggiare l’epidemia Covid 19

Banca di Piacenza e Arca Fondi SGR hanno deciso di supportare la sanità piacentina con una donazione congiunta di oltre 100.000 Euro per rispondere alle esigenze della città duramente colpita dall’emergenza Covid-19.

In particolare, i fondi sono stati destinati all’acquisto di un ecotomografo per l’ospedale di Piacenza, di una vettura per la sezione cittadina della Croce Rossa, di un ecografo e di dpi per la Fondazione Madonna della Bomba, nonché di kit antivirus per i medici di base della città e mascherine per l’Ospedale Caimi di Cremona.

Con questa iniziativa la Banca di Piacenza prosegue l’attività, da sempre promossa, sul territorio e in ambito sociale. Arca Fondi è storicamente partner della Banca e per questo non ha esitato ad offrire un prezioso contributo che nella Fase 2 è ancora più importante. Aiutare gli operatori sanitari con strumentazioni e dotazioni tecniche fornirà un supporto concreto a tutta la sanità locale e quindi, di riflesso, alla comunità che potrà beneficiarne anche dopo la fine della pandemia.

Corrado Sforza Fogliani, Presidente del Comitato esecutivo della Banca di Piacenza, ha affermato: “Siamo stati duramente colpiti da una grave emergenza sanitaria e i nostri medici hanno fatto sforzi notevoli per resistere in condizioni spesso difficili. Non potevamo far altro che cercare di supportare in tutti i modi la nostra città e in particolare gli operatori. Continueremo a farlo in futuro, impegnandoci per garantire il massimo sostegno possibile”.

Ugo Loser, amministratore delegato di Arca Fondi SGR, ha affermato: “In questa fase delicata, vogliamo essere vicini non solo ai nostri clienti ma anche, in modo concreto, ai cittadini con interventi a favore del sistema sanitario. Noi di Arca Fondi ci impegniamo a dare il nostro contributo e siamo lieti di aver unito le forze insieme a Banca di Piacenza per offrire sostegno alle loro realtà locali”.

Arca FONDI SGR

Arca Fondi SGR nasce dalla storia e dall’esperienza di Arca SGR S.p.A., fondata nell’ottobre del 1983, subito dopo l’introduzione della legge n. 77 del 1983 che ha istituito e disciplinato i fondi comuni d’investimento mobiliare, grazie all’unione di 12 Banche Popolari azioniste, alle quali, nel corso degli anni, si sono aggiunti, come soggetti collocatori, numerosi altri istituti di credito e società finanziarie. Dal luglio 2019 fa parte del Gruppo Bancario BPER Banca.

Una delle caratteristiche che fa di Arca Fondi SGR una delle principali realtà nel campo del risparmio gestito in Italia è la capillarità sul territorio: 120 enti collocatori operano infatti con oltre 8 mila sportelli e con una rete di promotori finanziari e canali online per garantire il massimo livello di servizio e di assistenza alla propria clientela.

Nel segmento dei Fondi Pensione Aperti, Arca Fondi SGR gestisce Arca Previdenza, nato nel 1998 come uno dei primi Fondi Pensione Aperti, il numero uno per patrimonio gestito (Fonte IAMA – dati al 31 dicembre 2019).