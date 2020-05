Da lunedì 25 il mercato di San Nicolò torna al completo

Da lunedì 25 il mercato di San Nicolò (Piacenza) torna al completo. Lo annuncia il sindaco Raffaele Veneziani su Facebook.

Nessuna delocalizzazione dei banchi, ma ingressi contingentati e tende posizionate il più in alto possibile per aumentare la ventilazione. “A seguito della lettura delle disposizioni normative nazionali e regionali (pubblicate domenica scorsa in serata) ed anche all’esito di un confronto con gli ambulanti e le rispettive associazioni di categoria avvenuto in settimana, confermo che lunedì 25 il mercato settimanale riprenderà nella sua composizione completa – scrive Veneziani -. “Non saranno effettuate delocalizzazioni di banchi, come inizialmente ipotizzato, ma sono state date alcune indicazioni per massimizzare gli spazi disponibili per il passaggio delle persone e per aumentare la ventilazione dell’area con posizionamento delle tende in posizione il più possibile alzata”.

“Sarà impedito agli ambulanti di ricevere persone sul lato del banco, ma la contrattazione potrà avvenire solo frontalmente per favorire il controllo visivo dell’area mercatale e con avvicinamento al banco di una sola persona alla volta. Il mercato sarà riservato agli ambulanti titolari di posteggio, esclusa quindi la cosiddetta “spunta”. Sarà effettuato un contingentamento degli ingressi ad opera di personale di polizia e volontari”. “Invito tutti gli avventori – conclude – a presentarsi muniti di mascherina e ad evitare di sostare sul mercato accedendovi per il tempo necessario agli acquisti, così da consentire anche ad altri, eventualmente in attesa, di poter procedere ai propri acquisti. Con un po’ di attenzione da parte di tutti possiamo ritornare ad un assetto quanto più possibile ordinario. Grazie ai venditori ambulanti ed ai loro rappresentanti per la proficua discussione e in bocca al lupo per la ripresa delle attività così duramente colpite dagli effetti delle restrizioni degli ultimi mesi”.