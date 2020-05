Da lunedì riaprono i gioiellieri “In questi mesi azzerati gli incassi ma non i costi”

Dal prossimo lunedì 18 maggio anche le gioiellerie riapriranno i battenti. Un clima di grande incertezza dovuto al mix della quotazione dell’oro ai massimi storici e il timore che la clientela propenda per mantenere la liquidità posticipando eventuali acquisti. Ne abbiamo parlato con Daniele Moia, orefice della gioielleria e laboratorio orafo di via Calzolai a Piacenza.

Oltre 2 mesi di chiusura obbligata, come ha vissuto queste settimane?

“Dalla fatidica sera dell’8 marzo scorso, quando il premier Giuseppe Conte ha decretato che all’indomani saremmo dovuti rimanere chiusi, non avevo idea di quanto tempo avrei dovuto aspettare prima di poter riaprire. Nei primi giorni, seppur rammaricato, ho accettato di buon grado la scelta imposta dal Governo nell’ottica sacrosanta di preservare la salute pubblica, tentando di arginare il contagio dal virus Covid19”.

Successivamente come sono andate le cose?

“Le notizie dei mass media non erano per nulla confortanti, specie quelle che riguardavano il Nord Italia e in particolare la provincia di Piacenza: tanti, troppi morti da piangere e sempre più persone infette. L’auspicio era di una presa di posizione da parte delle autorità governative a sostegno dell’economia reale, dei piccoli imprenditori, delle famiglie. Con il passare delle settimane, le bollette e le tasse sono arrivate puntuali, idem le Riba bancarie. Il lavoro si era azzerato ma non i costi”.

La sua attività non è incentrata solo sulla vendita ma anche su riparazioni, anche i clienti saranno stati colti impreparati.

“Alcuni miei clienti hanno preso a telefonarmi, sia per dimostrarmi sostegno e vicinanza, sia per chiedermi informazioni riguardanti orologi da sistemare, pile da sostituire, così come di monili d’oro da riparare. La mia risposta era sempre la stessa: non avevo idea di quando sarei potuto ripartire con il lavoro. Poi, dal 4 maggio scorso, come laboratorio orafo e orologeria (rientrando nel codice di servizio alle cose e alla persona) ho potuto aprire il negozio ma solo per riparazioni, nessuna vendita concessa, per quello dovremo attendere lunedì 18 maggio”.

Crede che la riapertura incentiverà le vendite?

“Ribadisco, due mesi di perdite pesanti: canone di locazione del negozio, tasse, bollette, Inps, ricevute bancarie da saldare. Ho accumulato uscite per quasi 20mila euro incassando zero. Adesso riaprirò ma le previsioni nel breve periodo sono nere: temiamo che la gente sarà restia a spendere a causa di questo clima di incertezza e di paura. In aggiunta la quotazione dell’oro sfiora i 52 euro al grammo, che va fortemente ad incidere sul prezzo dei gioielli. Se le cose miglioreranno, come tutti ci auguriamo, la ripartenza vera e propria sarà posticipata a settembre”.

Subiranno ripercussioni di mercato anche i gioielli firmati e gli orologi di lusso?

“Anelli, bracciali, collane in oro delle alte firme avranno prezzi ancor più proibitivi e ben al di sopra della quotazione “pura” dell’oro. Questo andrà inevitabilmente a creare una contrazione di mercato. I brand degli orologi lusso dovranno anch’essi fare i conti con una contrazione della domanda. Dalla mia esperienza di oltre vent’anni in questo settore solo Rolex terrà saldamente la sua quota di mercato, in virtù di strategie messe in atto nel corso del tempo”.

Qualche strategia da parte del Comune potrebbe agevolare le cose?

“Parcheggi, parcheggi e ancora parcheggi. Tutti i miei clienti, da anni, lamentano di dover lasciare l’auto a 2 chilometri di distanza. Se il Comune riuscisse a creare nuovi posti auto in centro storico sarebbe una boccata d’ossigeno per tutti i commercianti”.