“Da Roma a Piacenza per combattere il coronavirus, ma non ho ancora ricevuto lo stipendio”

Da Roma a Piacenza per combattere il coronavirus, dopo aver risposto all’appello lanciato dall’Ausl della nostra città.

E’ la storia di Luisa – nome di fantasia – infermiera libero professionista di Roma, venuta nella nostra città ad irrobustire le fila degli operatori sociosanitari impegnati nell’emergenza Covid19.

Una decisione assunta sacrificando affetti e sostenendo spese non indifferenti e che ora iniziano ad essere insostenibili, perché il compenso per il mese di marzo, spiega Luisa, in una mail inviata in redazione, non è ancora stato saldato.

“Sono un’infermiera di Roma, libero professionista con partita Iva – racconta -. A marzo ho risposto ad un avviso pubblico della Ausl di Piacenza per l’emergenza Covid-19 e nel giro di 5 giorni la mia vita è stata stravolta”.

“Sono venuta a mie spese a Piacenza per sostenere il colloquio, sono tornata a Roma e nel giro di un giorno ho fatto i bagagli e mi sono trasferita. Ho cercato un alloggio in pochissimo tempo sempre a mie spese, ne ho trovato uno momentaneo per pochi giorni, quindi ho sostenuto un secondo trasloco, tutto ciò nel periodo di massimo caos in ospedale”.

“Sono stata assegnata all’ospedale di Castel San Giovanni e ogni giorno mi sposto con la macchina, ovviamente sostenendo altri costi”.

“Ho lasciato a Roma la mia famiglia, i miei figli. Ho un mutuo da pagare, la famiglia da mantenere e le spese vive qui a Piacenza, senza una garanzia lavorativa futura, così come di salute nel caso di contagio” sottolinea.

“Faccio presente l’aspetto economico perché a tutt’oggi l’Ausl non ha ancora pagato il mese di marzo, con le conseguenti difficoltà del caso”.

“Il mio conto è andato in rosso, non ho più soldi per fare la spesa, ne’ per la benzina e per la mia famiglia”.

“Ho sollecitato più volte il pagamento e in ultimo la scorsa settimana – racconta – una dipendente stizzita dalla mia richiesta mi ha detto ‘le fatture non si pagano con uno schiocco di dita’, neanche con un mese di ritardo aggiungerei io”.

“Due mesi fa sono venuta nel vostro territorio spinta dai valori della mia professione, da un sentimento di vicinanza, solidarietà, ed ora dopo tutto questo tempo di duro lavoro, solitudine, momenti di sconforto, impossibilità di raggiungere i propri cari, la frase ricorrente letta e ascoltata dai media; ‘siete degli eroi’ ha sempre più un carattere di presa in giro”.

“Malgrado ciò continuerò a lavorare con il sorriso e la professionalità che mi contraddistinguono solo per il rispetto dei tanti pazienti che ho visto soffrire e per quelli che stanno ancora lottando contro questo virus maledetto, unicamente per loro”.