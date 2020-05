“Abbiamo imparato tanto da questa intensa esperienza, e, come sempre, cerchiamo di trarne insegnamento. Speriamo, con la nostra presenza, di aver dato un minimo contributo. Questa esperienza ci segnerà. Non saremo più come prima, ma, secondo me, saremo migliori”.

Con queste parole Elisabetta, Elisa, Antonino e Luca, quattro infermieri della Protezione Civile che per tre settimane hanno lavorato a Piacenza, salutano la città e i colleghi con cui hanno prestato servizio, impegnati nella lotta contro il coronavirus nei reparti di Emergenza 5, Rianimazione, Cardiologia e Neurologia. Con la pandemia che rallenta, oggi faranno ritorno alle loro case, in Toscana, Sicilia, Sardegna; il loro messaggio di congedo è stato pubblicato sulla pagina facebook dell’Azienda Usl di Piacenza, insieme ad alcune foto con il direttore generale Luca Baldino.

“Siamo stati testimoni – scrivono i quattro infermieri -, attraverso i vostri racconti, di momenti di lavoro quotidiani, in cui l’angoscia della morte, vissuta così da vicino e con una tale intensità, avrebbe potuto annichilire qualsiasi persona di buona volontà. Ma voi avete trovato la forza, nonostante la paura, di affrontare un oceano in tempesta, travolto da uno tsunami di proporzioni impensabili, e dare il meglio di voi. In questi 21 giorni abbiamo lavorato al vostro fianco come se avessimo fatto parte da sempre del team del reparto, ci avete accolto, inclusi e coinvolti. Questo significa che abbiamo lavorato insieme. Perché quando hai tra le mani la vita delle persone è fondamentale sapere che i tuoi colleghi sono il prolungamento delle tue braccia, dei tuoi pensieri, del saper fare e del saper essere. E’ la parte migliore di noi che, col proprio agire, dà un grande senso di umanità alla propria vita, a quella di chi ci sta vicino o di chi si incrocia in questa situazione difficile. Grazie mille di cuore”.

Non resta che unirci alle parole dell’Ausl di Piacenza, che così risponde al messaggio dei 4 infermieri: “A loro va il nostro grande grazie per essere venuti ad aiutare i nostri professionisti”.