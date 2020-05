Dal 25 maggio riapre la Vittorino da Feltre “Locali sanificati e rispetto del distanziamento sociale”

E’ scattato il conto alla rovescia per la definitiva e completa riapertura della Vittorino da Feltre. La gloriosa società canottieri di via Del Pontiere, infatti, dopo la parziale ripresa di due settimane fa limitata all’utilizzo dei soli campi da tennis all’aperto, dopodomani tornerà nuovamente e completamente fruibile in tutte le sue strutture. Sarà infatti possibile nuotare nella piscina scoperta, prendere il sole e rilassarsi nelle ampie aree verdi appositamente attrezzate, giocare a tennis (al momento solo incontri di singolo) sui 7 campi all’aperto e in 2 campi parzialmente coperti, a padel (per il momento solo 1 contro 1), allenarsi in palestra (dal 1° giugno), utilizzare gli spogliatoi, accedere al bar e ai punti ristoro e navigare singolarmente sul Po utilizzando le battelline.

“L’ampia dimensione dell’area su cui insiste la Vittorino – precisa il presidente della società biancorossa Roberto Pizzamiglio – garantirà l’accesso a tutti i soci senza alcuna limitazione quantitativa e senza contingentamenti. Le più recenti normative regionali e nazionali che disciplinano la riapertura delle piscine, delle palestre e dei centri sportivi, ovviamente, ci impongono di rispettare alcune prescrizioni e di adottare comportamenti, tali da evitare la diffusione e il contagio da Covid 19. A tal fine, abbiamo provveduto a posizionare in vari punti della struttura specifica segnaletica informativa e a formare personale appositamente addetto, che avrà il compito di assistere i Soci e di vigilare sul rispetto di tali prescrizioni. Al di là delle regole, che con il passare del tempo dovrebbero diventare sempre meno stringenti, siamo certi che con il buon senso e con qualche piccola accortezza sarà possibile tornare a vivere la Vittorino con la stessa gioia e lo stesso piacere, che abbiamo tutti conosciuto prima di questa drammatica emergenza sanitaria che ha pesantemente colpito anche il nostro territorio”.

Nei giorni scorsi, proprio per essere pronta e fruibile al momento della tanto attesa riapertura, la Vittorino da Feltre era stata oggetto di un completo intervento di sanificazione, che ha riguardato tutti gli impianti sportivi e tutti i locali accessori, effettuato con macchinari che previsto l’utilizzo di sostanze igienizzanti con sali quaternari d’ammonio.