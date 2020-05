Dal Museo di Storia Naturale laboratori digitali per le scuole, aperte le prenotazioni

Non si ferma l’attività didattica del Museo Civico di Storia Naturale di Piacenza, con la proposta di una serie di laboratori on line e attività digitali che, in sinergia con le scuole, possono arricchire e integrare l’offerta formativa a distanza per tutte le fasce d’età cui si rivolgono, abitualmente, le iniziative della struttura, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di 2° grado.

Diversi gli argomenti in programma: da un viaggio alla scoperta del Dna all’approfondimento sulla cellula, dal focus sull’acqua all’avventura “Botanico per un giorno”, dalla visita guidata virtuale alle sale del Museo sino a quella che condurrà gli studenti in un ambiente naturale. Senza dimenticare “L’alchimia degli animali: meravigliose metamorfosi”, o l’attività dedicata a “I minerali, questi sconosciuti”.

Le lezioni via web, gratuite ed erogate in modalità concordata con gli insegnanti, hanno una durata di 45 minuti prevedendo, in alcuni casi, attività pratiche da svolgere a casa in preparazione all’incontro. I docenti interessati possono scrivere all’indirizzo didattica.scienze@comune.piacenza.it indicando il nome della scuola, la classe, il numero degli alunni partecipanti, il laboratorio scelto, la piattaforma on line di preferenza e il proprio recapito telefonico.