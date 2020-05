Dall’11 al 22 maggio possibile la riconsegna dei tesserini venatori scaduti

Da lunedì 11 a venerdì 22 maggio sarà possibile effettuare la restituzione dei tesserini venatori scaduti, o presentare l’eventuale denuncia di smarrimento, presso gli sportelli Quic del Comune di Piacenza, in viale Beverora 57. La riconsegna potrà essere fatta anche da una persona incaricata dal titolare.

In ottemperanza alle normative vigenti per la prevenzione e il contenimento dell’epidemia, si potrà accedere agli sportelli unicamente tramite appuntamento: a partire da sabato 9 maggio, i cittadini interessati dovranno prenotarsi contattando i numeri 0523-492536/2966/2492, o scrivendo a quic@comune.piacenza.it. “Nel ricordare – scrive il Comune in una nota – il termine ultimo del 22 maggio per la restituzione dei tesserini scaduti, si consiglia di contattare il prima possibile i recapiti indicati, per consentire il rispetto delle scadenze e l’applicazione di tutte le procedure volte a garantire la sicurezza dei cittadini nell’erogazione dei servizi”.

Gli sportelli Quic sono operativi il lunedì, martedì e giovedì con orario continuato dalle 8.30 alle 17.15, il mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13.30, sabato dalle 8.15 alle 12.15.