Dalla Banca di Piacenza “kit antivirus” per i medici di famiglia

La Banca di Piacenza ha fornito kit antivirus ai medici di famiglia per l’impiego durante la loro preziosa attività domiciliare.

I dispositivi sono stati consegnati dal Condirettore della Banca Pietro Coppelli al dottor Michele Argenti del Sindacato Federazione dei Medici di medicina generale (FIGMM). “L’iniziativa, con il patrocinio della Scuola Primaria Sant’Orsola, – evidenzia una nota stampa – ha portato a dotare di uno strumento importante di protezione i medici del nostro territorio che si recano al domicilio dei malati e pertanto tra i più esposti al contagio. Un aiuto per l’impeccabile opera di contenimento della pandemia che essi stanno svolgendo per la comunità piacentina, oltreché per l’opera di alleggerimento del carico di lavoro degli ospedali così posta in essere”. “L’atto – come ha ricordato il Coppelli – è assimilabile a quello realizzato da Maria Luigia, duchessa degli Stati di Parma e di Piacenza che, nel lontano 1835 durante un’epidemia di colera, mise a disposizione i medicinali mediante “spezierie volanti” e i dispositivi sanitari – “vesti cerate” – per i medici piacentini che non avevano la possibilità di accedere ai dispositivi di protezione individuale da utilizzare in occasione delle visite ai colerosi”.

I kit antivirus (che sono in distribuzione presso l’ambulatorio del dott. Giovanni Maria Centenaro a quanti ne hanno necessità) sono stati predisposti dalla Sartoria Schiavi, ditta di Vigolzone leader nella produzione di abbigliamento tecnico destinato alle forze di polizia, militari e di protezione civile. Comprendono una tuta isolante anti-epidemica (evoluzione moderna della veste cerata di Maria Luigia d’Austria), 2 paia di occhiali per protezione biologica, una confezione da 100 di guanti monouso, una confezione da 50 pezzi di mascherine chirurgiche, una mascherina lavabile e gel igienizzante, tutto materiale certificato quale presidio medico chirurgico.

Argenti, referente dei medici generali presso l’AUSL per vaccinazioni e campagne vaccinali, nel ringraziare la Banca di Piacenza anche per il significato dell’importante donazione, ha sottolineato nel suo intervento che il lavoro dei medici di medicina generale sarà tanto più importante nella Fase 2 poiché – ha detto – l’anello debole di questa emergenza è la mancanza e la disponibilità immediata di presidi.