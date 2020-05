Bologna – Dalla Brigata Aeromobile “Friuli” oltre 10mila euro per gli ospedali dell’Emilia-Romagna.

La donazione è frutto di una raccolta volontaria tra il personale militare, nell’ambito della Campagna “Insieme si può” avviata dalla Regione per sostenere la sanità regionale durante l’emergenza Coronavirus. Alla raccolta fondi, oltre ai militari del Comando Brigata Aeromobile “Friuli”, hanno partecipato quelli del 66^ Reggimento Fanteria Aeromobile “Trieste”, 5^ Reggimento AVES “Rigel”, 7^ Reggimento AVES “Vega”, Reparto Comando e Supporti Tattici “Friuli” e Poligono militare di Foce Reno. A consegnare l’assegno di 10.420 euro – questa mattina nella sede della Regione – al presidente Stefano Bonaccini, è stato il comandante dell’unità dell’Esercito Italiano, generale di brigata Stefano Lagorio.

La somma raccolta in una sola settimana dai militari contribuirà a sostenere il sistema sanitario regionale per la gestione e il superamento dell’emergenza sanitaria, mediante l’acquisto di dispositivi individuali di protezione. “La generosa donazione della Brigata Aeromobile Friuli alla sanità regionale e alle realtà impegnate nel contrasto al Coronavirus- ha affermato il presidente Bonaccini- è la migliore testimonianza dello spirito di solidarietà che contraddistingue da sempre l’Esercito italiano. Grazie davvero, a nome di tutta la Giunta regionale e penso di poter dire di tutti i cittadini emiliano-romagnoli, per questa dimostrazione di vicinanza e sostegno in uno dei momenti più difficili che la nostra regione e il nostro Paese stanno affrontando. Una gara di solidarietà e generosità che ci rende tutti più forti”.

Il presidente ha poi spiegato che con il denaro ricevuto “saranno sostenute le ingenti spese necessarie a garantire alla comunità regionale prevenzione, sicurezza e cure legate al Coronavirus”. / Ti.Ga.