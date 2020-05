“Dall’Esercito aiuto importante per affrontare l’emergenza”

In occasione del 159° anniversario della fondazione dell’Esercito Italiano, il Prefetto di Piacenza Maurizio Falco ha voluto portare il suo saluto, e quello di tutta la comunità piacentina, al Direttore del Polo Mantenimento Pesante Nord, Maggiore Generale Sergio Santamaria.

L’occasione – fa sapere la Prefettura – è stata propizia per ringraziare il Generale per il contributo “intelligente, silenzioso, ma indispensabile che l’Esercito ha dato, e di certo continuerà a dare alla collettività nella gestione dell’emergenza Covid-19”. “La partecipazione costante e propositiva al centro coordinamento soccorsi, l’attivazione dell’ospedale da campo, nei momenti di maggiore stress del sistema sanitario locale, l’ausilio del personale militare sia medico che infermieristico alle strutture socio-sanitarie, ma anche l’assegnazione di cinque autoambulanze militari con equipaggio all’interno del sistema del 118 – sottolinea il Prefetto -, hanno aiutato questo territorio ad affrontare nel miglior modo possibile questi eventi difficili”.

Falco ha voluto riaffermare, ancora una volta, che l’Esercito “è, e resta, una struttura fondamentale del sistema paese e del sistema di protezione civile, capace di agire in modo flessibile ma sempre pronto anche in scenari molto diversi, avendo la capacità di fornire alle istituzioni locali un supporto su cui contare”. All’incontro hanno partecipato, inoltre, il Colonnello Carmine Ferrante del Polo Rifornimenti e il Tenente Colonnello Massimo Nafisio del Secondo Reggimento Pontieri.

“GRAZIE A TUTTI I DONATORI PER LA GENEROSITA'” – Il Prefetto, insieme al sindaco di Piacenza e presidente della Provincia, Patrizia Barbieri, al sindaco di Castelsangiovanni e presidente della conferenza socio-sanitaria Lucia Fontana e al commissario straordinario dell’Ausl di Piacenza Luca Baldino, ha voluto anche ringraziare, ancora una volta, i tanti donatori, imprenditori e singoli cittadini, che in tutte queste settimane hanno sostenuto con numerosi e continui gesti di generosità il sistema piacentino alle prese con l’emergenza. Maurizio Falco, in particolare, si è dichiarato grato nei confronti della cordata di imprenditori composta dalle famiglie Cerciello di Nordmeccanica, Alberici del gruppo Allied, Giglio della Ingegneria Biomedica Santa Lucia, Ponginibbi del gruppo omonimo, Contardi della Itc Ageco Spa, Fiorani della Fiorani & C. e Gatti della Steel Acciai che hanno donato 120 mila mascherine tra chirurgiche e ffp2 come pure 2000 camici.

Dispositivi di protezione individuale destinati al sistema sanitario piacentino, alle forze di polizia, all’esercito, ai vigili del fuoco, ma anche ad alcuni comuni e alle strutture socio sanitarie e per minori con particolare riguardo alle strutture resindenziali socio-sanitarie del territorio. “Anche ogni singolo gesto – è stato sottolineato – ha contribuito ad affrontare l’emergenza ed è stato sempre assolutamente gradito, soprattutto nelle prime settimane, considerate le non poche difficoltà negli approvvigionamenti”.

“La fase 2, – l’appello lanciato – non deve assolutamente far perdere di vista la necessità di mantenere le dovute misure precauzionali e di contenimento da parte di tutti. La convivenza con il virus deve essere letta anche come opportunità ad un ripensamento del sistema per poter ripartire su nuove e ancor più solide basi”.