“Design the Future”, con il Politecnico un ciclo di conferenze online sull’architettura che verrà

La scuola di Architettura Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni unitamente al corso Sustainable Architecture and Landscape Design della Sede di Piacenza del Politecnico di Milano organizza una serie di conferenze, dal titolo “Design The Future”, con 5 studi di architettura parlando di futuro, ovvero di progetti a partire da domani, giovedì 7 maggio alle ore 18.

“Stiamo vivendo un periodo difficile e senza precedenti che non solo influenza le nostre società e le nostre vite, ma anche i nostri modi di insegnare e di apprendere nel Campus di Piacenza del Politecnico di Milano – spiegano gli organizzatori -. La serie su seminari online con ospiti è un’occasione per recuperare le vera dimensione della nostra scuola e ricordare che – nonostante le condizioni attuali – siamo parte di una grande comunità internazionale che condivide idee, valori e speranze. “Design The Future” vuole guardare oltre l’emergenza raccontando storie di progetti e architetture per il mondo che verrà”.

Il primo incontro si terrà giovedì 7 maggio e avrà come ospite Leonardo Cavalli, uno dei soci dello studio One Works. In apertura interverrà il vicesindaco, Elena Baio, che porterà i saluti del Comune di Piacenza.

Per poter partecipare al seminario occorre richiedere il link scrivendo a: design.the.future2020@gmail.com