Didattica a distanza, 17 studentesse della Cattolica a fianco di 90 bimbi e delle loro maestre

YEP! Un acronimo che racchiude in sé tutto l’entusiasmo che ha mosso diciassette studentesse iscritte alla facoltà di Scienze della formazione, del campus dell’università Cattolica di Piacenza. Sollecitate dalla professoressa Elisabetta Musi e dalla tutor Anna Paratici, senza indugio e nonostante i limiti imposti dal Covid-19, hanno aderito prontamente al progetto Young Educators Project per l’affiancamento didattico degli studenti delle scuole elementari.

La notizia è stata pubblicata sul sito dell’Ateneo, Cattolicanews,it, da Sabrina Cliti.

Per non lasciare indietro nessuno, 25 classi di 20 scuole primarie, 90 piccoli alunni e 75 maestre sono diventati protagonisti di YEP!, il progetto con cui 17 studentesse iscritte prevalentemente alla laurea magistrale in Progettazione pedagogica nei servizi per minori attivata, a Piacenza dalla facoltà di Scienze della formazione, si sono messe al fianco di insegnanti, alunni e alunne di scuola primaria, partecipando alle lezioni per poi attivare collegamenti con gruppi ristretti di bambini, quelli che procedono più lentamente, che magari devono condividere il tablet con i fratelli o che forse sono semplicemente stanchi e demotivati, e li aiuteranno a fare i compiti, a riprendere i concetti spiegati in classe dalle maestre, a rinforzare le loro competenze “in un contesto anche giocoso, ma non per questo meno efficace”.

