Diocesi di Piacenza, due nuove nomine nel clero

Diocesi di Piacenza e Bobbio, nuove nomine nel clero.

Con atto vescovile in data 26 maggio 2020 don Giuseppe Lusignani, attuale parroco di Pieve Dugliara, mantenendo i precedenti incarichi, è stato nominato Amministratore parrocchiale della parrocchia di Sant’Ilario vescovo in Rallio (Comune di Rivergaro); allo stesso modo, don Giuseppe Piscina, attuale parroco di Lugagnano Val d’Arda, è stato nominato amministratore parrocchiale della parrocchia di San Bernardo abate in Diolo (Comune di Lugagnano Val d’Arda).