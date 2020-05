Donata da una piacentina un’Alfa Romeo Giulia alla CRI Piacenza

Al Comitato di Piacenza della Croce Rossa è stata donata un’Alfa Romeo Giulia. L’ingresso della “Giulia” nella flotta della Croce Rossa Piacenza si è reso possibile grazie al generoso contribuito arrivato dalla piacentina Claudia Maiocchi.

La berlina della Casa del Biscione è già entrata in servizio e sarà utilizzata, assieme alle altre autovetture della CRI piacentina, per espletare i servizi legati all’Emergenza Coronavirus. È la prima ammiraglia di ultima generazione dell’Alfa Romeo ad entrare a far parte del parco auto di Croce Rossa Italiana Comitato di Piacenza. Sarà quindi impiegata sia per la consegna urgente dei farmaci nonché per portare le provette dei tamponi nei centri ospedalieri regionali specializzati. Quando l’emergenza sanitaria Covid19 sarà cessata, l’Alfa Romeo Giulia verrà utilizzata per per tutti i servizi urgenti di istituto compreso il trasporto di pazienti deambulanti in attesa di trapianto, per il trasporto urgente di organi e per il trasporto di sangue.

L’allestimento, la livrea e tutti i dispositivi sono stati curati dalla ditta “Bertazzoni veicoli speciali” sita a Collecchio (Parma).

Un’ammiraglia sportiva a quattro porte a trazione posteriore spinta da un motore diesel, da 2143 centimetri cubici, abbinato al cambio automatico a 8 rapporti più la retromarcia, capace di erogare 190 cavalli a 3.500 giri al minuto e in grado di spingersi alla velocità massima di 230 km/h. È equipaggiata con fari bixeno adattativi, specchietti retrovisori con sensore del sorpasso e dell’angolo cieco BSD (blind spot detection system), radar anticollisione con frenata di emergenza, pneumatici runflat montati su cerchi in lega, navigatore satellitare integrato, climatizzatore bi-zona, cruise control e comandi al volante, chiave confort, pacchetto luci di cortesia, sensori di parcheggio e telecamera posteriore.

Per renderla adatta al compito che si presta ad assolvere indossando la divisa delle auto di Croce Rossa Italiana, la livrea rossa è di ultima generazione, con un disegno multi prismatico ad alto grado di catarifrangenza. La sirena elettronica da 100 watt è collocata nel vano motore, sul tetto la barra lampeggiante a led blu, nei paraurti anteriore e posteriore, e negli specchietti retrovisori esterni, sono inseriti gli strobo a led blu.

All’interno verrà presto installata la radio di bordo e nel vano baule è stata predisposta la presa di corrente che andrà ad alimentare un frigorifero dedicato al trasporto di organi e di sangue (così come riporta la scritta bianca sul lunotto posteriore). A bordo del mezzo anche un defibrillatore semiautomatico, un borsone sanitario di pronto soccorso, un estintore e una coperta antincendio in fibra di vetro.