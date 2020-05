Donini incontra sindacati della dirigenza medica “Riparte attività sanitaria non urgente”

Bologna – L’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, ha incontrato oggi (22 maggio) i sindacati della dirigenza medica, che hanno assicurato “piena collaborazione” al Piano della Regione Emilia-Romagna che prevede il riavvio dell’attività sanitaria non urgente, dopo il coronavirus, chiedendo allo stesso tempo di “procedere con gradualità, tenendo conto delle priorità e delle urgenze delle prestazioni”.

E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla Regione Emilia Romagna. “ La gestione dell’emergenza ha fortemente provato i professionisti sanitari e, seppur nettamente migliorata – hanno sottolineato i Sindacati nel corso dell’incontro – la situazione legata al covid non è completamente risolta e richiede ancora l’impegno degli operatori sanitari: è dunque complesso, in questo momento, dedicarsi contemporaneamente anche alle altre attività sanitarie ordinarie”. I sindacati hanno però condiviso con l’assessore Donini la “necessità da parte delle aziende sanitarie di definire le modalità organizzative per consentire la progressiva ripresa dell’attività sanitaria non urgente valorizzando anche l’apporto progettuale dei professionisti”.

L’assessore Donini ha convenuto che al personale sanitario “siano garantiti gli istituti contrattuali e la possibilità di fruire delle ferie estive”. A tal fine la Regione Emilia-Romagna manterrà in servizio il personale assunto per l’emergenza covid per il maggior tempo possibile. /BM