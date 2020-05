Tornato in città da due settimane dopo il lockdown, il mercato dei produttori agricoli di Campagna Amica da oggi (22 maggio) – dopo la “sperimentazione” nei Chiostri del Duomo – si ritrova nella sua collocazione storica, piazza Duomo. Lo annuncia Coldiretti Piacenza nel ricordare l’appuntamento nelle mattine di lunedì e venerdì.

“La vendita – sottolinea Valerio Galli responsabile di Campagna Amica Piacenza – avviene nel pieno rispetto delle indicazioni sanitarie e delle regole previste quali l’ingresso contingentato, il rispetto della distanza minima di un metro tra le persone e l’utilizzo delle mascherine”. “Anche nei giorni del lockdown, la campagna non si è mai fermata – ricorda Coldiretti Piacenza – perché la natura segue il suo ritmo che deve essere assecondato ma le limitazioni alla circolazione e la chiusura delle attività di ristorazione hanno ridotto fortemente le occasioni di vendita gravando pesantemente sui bilanci aziendali. Per consentire ai piacentini di continuare a gustare prodotti genuini e di qualità, molte imprese si sono attrezzate per consegnare la spesa a domicilio ma la ripresa dei mercati è sicuramente un’occasione per rimetterci al servizio di tutta la comunità soprattutto in questo periodo in cui la campagna ha già tanto da offrire”.