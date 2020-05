E-commerce e social: quando la gestione delle inserzioni Facebook può fare la differenza

I social network come Facebook sono ormai diventati i nuovi canali di vendita prediletti da e-commerce, siti internet e aziende tra le più disparate. Tuttavia, per meglio definire questa innovativa strategia di vendita, sarà necessario eseguire una gestione delle inserzioni su Facebook mirata e consapevole. Inoltre, per raggiungere gli obiettivi prefissati, sarà indispensabile avere le idee ben chiare su come funziona una campagna inserzioni Facebook per aumentare le vendite.

Le 3 strategie pubblicitarie di Facebook

Le campagne pubblicitarie di Facebook sono caratterizzate da 3 strategie. Esse si focalizzano principalmente nelle seguenti esigenze:

Fornire contenuti gratuiti per attirare i clienti: oggi il content marketing è considerato uno dei metodi più effettivi per far risaltare la propria attività e accattivarsi quella fascia di utenti che desidera ricevere informazioni attraverso contenuti di valore.

Coinvolgere gli utenti attraverso la mailing list: questa è una scelta fondamentale per fornire le più disparate informazioni non solo tramite le inserzioni pubblicitarie su Facebook, ma anche attraverso l’email marketing. Utilizzando la mailing list il cliente avrà modo di visualizzare il messaggio pubblicitario non soltanto nella sua casella di posta elettronica, ma anche su Facebook.

Eseguire il Retargeting sui visitatori: attraverso l’installazione del cosiddetto “Pixel di Facebook” si potranno individuare, e quindi scegliere come target, quegli utenti che hanno visitato di recente un sito/blog o e-commerce.

Scegliere l’obiettivo dell’inserzione e dare un nome alla campagna

Facebook offre molti obiettivi pubblicitari per aiutarci a raggiungere i risultati desiderati in modo specifico. L’obiettivo pubblicitario corrisponde a quell’azione che ci aspettiamo dai potenziali clienti dopo che hanno visto le nostre inserzioni. Quando creiamo un’inserzione scegliamo innanzitutto l’obiettivo. L’obiettivo che andremo a scegliere su Facebook dovrà essere in linea con i nostri obiettivi di business generali. Per una gestione delle inserzioni su Facebook ottimale, una volta definito l’obiettivo dell’inserzione, sarà necessario dare un nome alla campagna.

Una campagna può contenere più gruppi di inserzioni, inoltre potrà essere realizzata usufruendo di test delle creatività, sul posizionamento, sul pubblico, nonché sulle strategie per l’ottimizzazione. Attraverso tali test si potranno comparare i gruppi di inserzioni ed individuare le strategie capaci di raggiungere i migliori risultati. Arrivati a questo punto si dovrà attivare l’ottimizzazione del budget, così da distribuire il proprio budget per la campagna nei gruppi di inserzioni.

Come creare il pubblico personalizzato ideale

Altro passaggio fondamentale per la gestione delle inserzioni su Facebook è la creazione personalizzata del pubblico, ovvero il targeting. Elemento tra i più importanti in una campagna Facebook, il targeting influenzerà in modo diretto il risultato finale. I dati indispensabili per definire l’utente ideale sono:

1 – I dati demografici: utili per mostrare le proprie inserzioni a quegli utenti appartenenti ad una fascia di età specifica. Con questi dati si potranno anche selezionare i potenziali clienti in base alla loro lingua.

2 – Il luogo: per raggiungere i clienti nelle aree in cui vivono si andranno a definire i destinatari in base al loro paese, stato, o CAP.

3 – Gli interessi: le persone interessate ad una determinata azienda hanno più probabilità di eseguire un’azione su inserzioni simili. Scegliendo tra le numerosissime categorie, quali shopping, musica, film, giochi, sport, ecc., si potranno individuare le persone giuste.

4 – I comportamenti: i clienti potranno essere trovati in base alle loro attività, come i cosiddetti comportamenti di acquisto.

5 – I contatti: raggiungere non solo le persone che seguono la tua pagina, ma anche i loro amici/contatti, permetterà di trovare un maggior numero di persone potenzialmente interessate alla tua azienda.

Programmazione del budget

Una volta definito il pubblico si dovrà stabilire il budget da investire per pubblicare le inserzioni. Questo è rappresentato dall’importo giornaliero, o totale, che si intende investire su un determinato gruppo di inserzioni. Il budget giornaliero costituirà la spesa per ogni giorno, mentre il budget totale indicherà l’importo massimo da investire per un gruppo complessivo di inserzioni. A questo punto si potrà definire la durata, con una data di inizio e di fine delle inserzioni. Questa potrà essere programmata in maniera continua o in giorni della settimana specifici.

Rendere creativo un annuncio

Attraverso i livelli di annuncio si potrà intervenire sulla parte creativa della pubblicazione. Qui sarà infatti possibile decidere formato, testo, immagini/video e call to action. Considerato il tempo e l’energia che la realizzazione di una campagna pubblicitaria su Facebook richiede, oggi sono sempre più numerose le persone che si rivolgono a specifici professionisti per gestire le inserzioni su Facebook in modo efficace e secondo le corrette procedure.