Elisoccorso, nuovo elicottero a Parma in servizio anche nella nostra provincia

Un nuovo mezzo per l’elisoccorso è arrivato al 118 di Parma per mandare in pensione il BK 117 C-2, dopo quasi un decennio di onorato servizio.

Inconfondibilmente di colore giallo si chiama I-SWRS, è un BK 117 D-2 (nuova versione del EC 145), un elicottero utility leggero bimotore, che si presta sia per usi civili che militari, prodotto dalla franco tedesca Airbus Helicopters, ed entrato ufficialmente in servizio il 24 maggio scorso.

La spinta propulsiva dell’aeromobile arriva da 2 Turbomeca Arriel 1E2 turboshaft dalla potenza di 550 KW; è capace di volare alla velocità di crociera di 246 km/h consumando circa 5 litri di cherosene al minuto. Questo tipo di elicottero, oltre ad essere un fulmine dell’aria – impiega circa 25 minuti per arrivare ad Ottone decollando dall’Ospedale Maggiore di Parma -, vanta inoltre un carico utile aumentato di 50 kg rispetto al suo predecessore in servizio, un upgrade che gli consente 3700 kg di peso massimo al decollo che potrà tornare molto utile agli operatori, consentendo di aumentare il payload o imbarcare più carburante.

L’introduzione di un nuovo sistema di rotore di coda Fenestron, ora intubato, contribuisce sia alla riduzione di qualche decibel il rumore emesso che al miglioramento delle prestazioni durante tutto il ciclo di vita dell’aeromobile nonché alla drastica riduzione dei rischi di danneggiare le pale durante le fasi di decollo/atterraggio. Grazie ai nuovi sistemi innovativi di cui dispone l’efficenza energetica risulta migliorata del 18%.

Questo nuovo elicottero è inoltre già dotato della strumentazione che consente il volo notturno, nonché di una configurazione flessibile e all’avanguardia che consente il montaggio del verricello per effettuare servizi di soccorso in ambiente ostile, rimanendo in hovering (stazionamento in volo, sostentato, a velocità nulla e quota costante).

IL SERVIZIO DI ELISOCCORSO – Attivo a Parma da oltre 31 anni, il servizio di elisoccorso, integrato su base regionale, si avvale di 4 aeromobili, di cui 3 dislocati presso gli eliporti delle Centrali operative 118 Emilia Ovest (Parma), Emilia Est (Bologna), Romagna (Ravenna). Il quarto elicottero sanitario, dotato di verricello per il soccorso alpino, è basato a Pavullo nel Frignano (Modena).

L’équipe sanitaria a bordo del velivolo è formata da un medico specialista in anestesia e rianimazione e da due infermieri, uno dei quali addetto alla comunicazione con la centrale operativa; un controllore del volo segue i continui spostamenti delle coordinate del mezzo da terra, anticipando tutte le informazioni necessarie per un volo sicuro e un efficace atterraggio, una ricerca rapida del paziente da soccorrere, le prime cure e la ripresa del volo alla volta dell’ospedale idoneo al ricovero. In base alla patologia riscontrata e alla gravità in cui versa il paziente, la centrale operativa dispone l’attivazione del Trauma center, della Neurochirurgia, della Cardiologia, della Cardiochirurgia, della Neuroradiologia, del Centro Grandi Ustionati e della Terapia intensiva neonatale. Inoltre, l’intervento dell’elicottero abbatte notevolmente i tempi di soccorso e per l’ospedalizzazione del paziente.

Mediamente, ogni anno, l’elisoccorso di Parma effettua oltre 860 interventi. La stragrande maggioranza (oltre il 90%) nelle tre province emiliane di Parma, Piacenza e Reggio-Emilia. Scendendo più nel dettaglio, circa la metà di questi 860 interventi riguardano patologie traumatiche, circa il 20% patologie cardiache, un 15% patologie neurologiche, un 10% patologie respiratorie e la rimanente parte altre patologie o trasferimenti intraospedalieri urgenti (vedasi tabella qui sotto, fonte Ausl Parma).

Nel corso degli anni l’elisoccorso della Centrale 118 Emilia Ovest – Parma Soccorso non ha mancato di effettuare missioni anche extra regione: dalla Lombardia, alla Liguria, alla Toscana. L’elisoccorso di Parma ha pertanto fatto registrare un progressivo aumento degli interventi specialmente nelle province di Pavia, Mantova, Cremona, La Spezia e Massa Carrara, superando i limiti dei confini regionali sulla scorta di un Protocollo d’Intesa siglato quasi quattro anni or sono con le regioni limitrofe, nell’ottica che il paziente possa godere del miglior servizio sanitario possibile e che le risorse a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale vengano impiegate attraverso l’integrazione operativa delle reti degli elisoccorsi regionali.