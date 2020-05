“Entriamo nella fase due con uno zero che fa ben sperare, ma la guerra non è vinta”

La prima giornata in cui non registriamo alcun decesso tra i malati di coronavirus ha un significato enorme: lo ha per la comunità di Piacenza, lo ha per tutti i professionisti della nostra azienda sanitaria.

Lo evidenzia Luca Baldino, direttore generale dell’azienda Ausl, in un lungo post sulla pagina Facebook che riportiamo qui sotto integralmente.

Da tempo stiamo assistendo -prosegue Baldino – a una diminuzione degli accessi al pronto soccorso, segnale che grazie alle precauzioni adottate durante il periodo del lock down stavamo in qualche modo combattendo il contagio nel modo corretto. Ma i ricoverati sono ancora tanti e gli sforzi per curarli molto grandi.

E proprio perché questa è una patologia lunga, per registrare anche il buon andamento di questo indicatore abbiamo dovuto aspettare diversi giorni. E vorrei aggiungere una considerazione: non possiamo essere sicuri che questo numero “zero” rimanga così anche domani o nei prossimi giorni, certo però non sarà troppo difforme.

Quando i numeri si fanno piccoli, non dobbiamo più guardarli singolarmente, ma osservare il loro andamento nel tempo.

Oggi però possiamo dirlo: la battaglia la stiamo vincendo. Ma proprio perché oggi è un buon giorno il mio pensiero come quello di medici e infermieri va ai tanti piacentini che la patologia ha strappato alle loro famiglie. Non potremo dimenticare i giorni in cui si sentiva solo il suono delle sirene, i giorni degli oltre 150 accessi al Pronto soccorso, i giorni in cui nessuno osava sperare che questa malattia potesse essere vinta. Quei giorni ci hanno segnato ma ci hanno anche insegnato tanto. Entriamo nella fase 2 con questo “zero” che ci fa ben sperare, ma con la consapevolezza di aver vinto una battaglia, non ancora la guerra.

Possiamo dire che la fase 2, iniziata il 4 maggio, entri solo il 18 nella sua piena realizzazione. Piacenza ci arriva con 2 numeri importantissimi: 0 decessi e 5 nuovi contagi. Tengo a sottolineare “5 nuovi casi positivi su poco meno di 250 tamponi effettuati”, una percentuale che non arriva al 2%.

Anche qui voglio ricordare che in marzo questa percentuale era superiore al 7%. Ebbene questi numeri hanno un significato che deve essere chiaro a tutti, medici, infermieri, cittadini istituzioni: possiamo riprendere le nostre attività, ma non possiamo mai dimenticare che tra le persone che incontriamo, sul lavoro, per le strade, nei negozi, durante le attività sportive o ludiche, potrebbero esserci persone senza sintomi apprezzabili, ma ugualmente contagiose.

L’Azienda Usl continua ad agire con la consapevolezza che anche tra le persone che si rivolgono ai servizi sanitari per visite, esami e interventi clinici che non dipendono dall’infezione di coronavirus, possono esserci persone in grado di contagiare altri, e dunque la nostra attenzione continua a essere massima nella separazione dei percorsi. A cominciare dal Pronto soccorso, per proseguire nei reparti, negli ambulatori e nelle sale chirurgiche.

I clinici continueranno a utilizzare dispositivi di sicurezza individuale anche ora che gradualmente, non appena in ogni settore, le condizioni di accesso garantiranno questo livello di sicurezza, verrà ripresa l’attività. Si inizia con la ripresa degli accessi ai punti prelievo degli ospedali e poi nelle Case della salute.

Garantiremo spazi per la distanza sociale e una valutazione del profilo di rischio, prima di accedere alla sala prelievi. Ci vorrà attenzione e tanta pazienza anche da parte dei cittadini. Come avete visto è stato riattivato il Pronto Soccorso Ortopedico nell’ospedale di Piacenza, ambulatori che prima avevamo dovuto spostare in una struttura privata dove operavano comunque i nostri medici.

Riparte l’attività chirurgica, anche qui in modo graduale per garantire la sicurezza dei pazienti: si ricomincia dagli interventi oncologici e da quelli urgenti. È un graduale ritorno alla normalità che affrontiamo con soddisfazione ma che non potrà avere la velocità che i cittadini e i professionisti stessi vorrebbero.

Ma una cosa vorrei dire – conclude Baldino – per diverse settimane le persone, non solo a Piacenza, ma in tutta Italia, hanno avuto paura di rivolgersi a un ospedale per paura di essere contagiate. Ora vogliamo ripartire, ma farlo in modo di garantire che l’ospedale non sia in nessun modo un luogo pericoloso dove sia troppo facile contrarre la malattia da coronavirus: l’intera nostra organizzazione sanitaria sta lavorando con questo obiettivo.