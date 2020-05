Esce di strada con l’auto e finisce contro la pianta di un giardino: 52enne ferito

Auto esce di strada e finisce contro una pianta, ferito il conducente.

L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio del 13 maggio lungo strada Caorsana, all’altezza di Croce Grossa (Piacenza). Un’Audi A3 condotta da un uomo di 52 anni, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Piacenza ha improvvisamente sbandato finendo fuori strada e terminando la propria corsa contro una pianta di un giardino.

L’uomo alla guida è stato rapidamente soccorso dai sanitari, intervenuti con un’ambulanza della Croce Rossa e l’autoinfermieristica del 118, insieme ai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il veicolo incidentato (nelle foto l’intervento dei soccorsi). Il 52enne, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso. Sul posto tre pattuglie della polizia locale di Piacenza e una pattuglia della polizia provinciale. L’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione: istituiti sensi unici alternati con gli agenti impegnati anche a regolare la viabilità.