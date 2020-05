Fase 2 a Rottofreno: riaprono biblioteca, cimiteri e aree ecologiche

Fase 2 a Rottofreno (Piacenza): la biblioteca comunale da domani (martedì 5 maggio) effettuerà i consueti orari di apertura, ma solo per il prestito di libri: il personale riceverà un utente alla volta nell’atrio del Centro culturale. I volumi restituiti rimarranno 48 ore in una cesta prima di essere riammessi al prestito. E’ obbligatorio indossare la mascherina.

Tutti i cimiteri del territorio comunale saranno aperti per le visite ai defunti dalle 8 alle 14 da lunedì a domenica. Limitatamente ai cimiteri di Rottofreno e San Nicolò, nei primi giorni l’accesso sarà consentito secondo un ordine alfabetico: oggi potranno entrare le persone il cui cognome abbia iniziale compresa tra A ed E, domani tra F e L, mercoledì tra M e Q, giovedì tra R e Z. Il mercato del lunedì ha riaperto stamattina solo per i banchi di alimentari in piazza Annibale Barca. Gli spazi sono stati transennati in modo da evitare assembramenti. Rimangono chiuse le aree di gioco pubbliche, mentre saranno fruibili le parti verdi con attenzione al distanziamento sociale.

Dal 5 maggio riapre la piazzola ecologica di via Calabria. Vi si potranno conferire i rifiuti martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13 e giovedì anche dalle 15 alle 17. Resta però sospeso il servizio di raccolta porta a porta degli ingombranti.