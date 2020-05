Fase 2 anche per il consiglio comunale di Piacenza, le prossime sedute si terranno al Gotico

Tra antico e moderno, anche il consiglio comunale di Piacenza inizia la fase 2.

Le prossime sedute si terranno infatti nel salone d’onore di palazzo Gotico, dopo il primo test della commissione consiliare 2, chiamata oggi pomeriggio (7 maggio) ad esprimersi in merito all’adozione della variante al Psc che darà il via al nuovo ospedale. Le sedute resteranno chiuse al pubblico e sarà ugualmente possibile seguire il dibattito via streaming; la decisione di proseguire i lavori ritrovandosi una sede “fisica” e non più virtuale, spiega il presidente del consiglio Davide Garilli, è stata assunta vista la complessità degli argomenti in discussione: il futuro della sanità piacentina e il bilancio. I consiglieri potranno quindi confrontarsi e chiedere approfondimenti in maniera più agevole, una soluzione condivisa da maggioranza e opposizione ad eccezione del gruppo Pd.

“Ovviamente, chi deciderà di non partecipare fisicamente alle sedute potrà sempre collegarsi in videoconferenza da casa – anticipa Garilli -. Il salone è stato allestito come se fosse la sala consiliare, un emiciclo con posti riservati a maggioranza e opposizione, nel rispetto del distanziamento sociale. La seduta della commissione di oggi sarà una specie di test (il prossimo consiglio potrebbe tenersi l’11 maggio, ndr): si prenderà la parola per alzata di mano e verrà utilizzato o il microfono del leggio, da sanificare dopo ogni utilizzo, oppure verrà utilizzato un microfono pilota, che non richiederà questa procedura. Io, il sindaco Patrizia Barbieri e il segretario Roberto Maria Carbonara, saremo invece seduti al tavolo già presente del salone, già dotato di impianto audio. La votazione avverrà in maniera nominale, con una modalità alla vecchia maniera”.

“L’ultima seduta a palazzo Gotico si è tenuta nel 2016, in occasione del 70esimo anniversario del suffragio universale, presieduta da Christian Fiazza – ricorda Garilli -, e poter tenere qui i lavori del consiglio è davvero suggestivo. E’ anche un segnale che vogliamo dare alla città: come sia possibile ritornare gradualmente alla normalità con il rispetto rigoroso delle norme di sicurezza”.