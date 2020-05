Fase 2, Barbieri insiste “Screening massiccio sui piacentini. Approfondire dati su contagiati e decessi”

Approfondire lo studio su contagiati e decessi a Piacenza. Il sindaco e presidente della Provincia Patrizia Barbieri ribadisce la richiesta già avanzata la scorsa settimana, in una lettera inviata al presidente della Regione Stefano Bonaccini e al direttore dell’Ausl Luca Baldino.

“Non possiamo azzerare i rischi, ma dobbiamo minimizzarli e per farlo è assolutamente necessario fare uno screening approfondito e massiccio sulla popolazione, cosa che ho richiesto all’Ausl e che auspico avvenga in tempi rapidi. Se in piena emergenza non è stato possibile, ora la cosa si può e si deve fare – ribadisce Barbieri -. In questi giorni, proprio per affrontare nel modo più prudente e ragionato possibile questo inizio di “fase 2”, ho richiesto nuovamente all’Azienda Sanitaria e alla Regione chiarimenti sui dati relativi ai decessi. Dobbiamo approfondire l’esame dei contagi per comprenderne l’andamento e verificare le zone del territorio in cui si sono maggiormente concentrati, questo affinché gli amministratori locali abbiano strumenti adeguati per valutare gli effetti della ripartenza”.

“Riguardo i pazienti a domicilio – scrive Barbieri sulla propria pagina Facebook – ho chiesto di sapere quali siano le loro reali condizioni sanitarie, suddividendoli anche per fasce di età. Occorre fare tesoro dell’esperienza maturata durante l’emergenza per gestire meglio i malati a casa, garantendo la possibilità ai positivi di poter fare la quarantena in un luogo che metta i conviventi al riparo dai rischi”. “Siamo in attesa – conclude – di un piano da parte dell’Azienda Sanitaria sulla ripartenza della normale attività ospedaliera e anche su questo tema è necessario avere le idee molto chiare e valutare ogni possibile rischio”.