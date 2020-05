Fase 2 e sicurezza sui luoghi di lavoro: a Piacenza quasi 700 controlli e nessuna violazione

Fase 2, rispettati a Piacenza i protocolli di sicurezza da parte delle attività produttive.

E’ quanto emerge da i controlli effettuati negli ultimi giorni: sia le 4 ispezioni effettuate dagli ispettori civili e militari dei carabinieri dell’Ispettorato del lavoro insieme all’Ausl in aziende produttive medio-grandi, sia le 674 verifiche in attività ed esercizi commerciali effettuate dalle forze dell’ordine (polizia, carabinieri e guardia di finanza) e dalle polizie locali non hanno fatto registrare violazioni.

E’ stato il Prefetto Maurizio Falco a fare il punto della situazione sui controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulle misure di contenimento previste dall’emergenza Covid, insieme ad Annamaria Melissari, direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Piacenza (Itl) che ha collaborato con la Prefettura. “Nonostante le ottime evidenze e il doveroso ringraziamento all’Itl, così come all’Ausl e a tutte le forze di polizia per il lavoro sin qui svolto, il Prefetto ha voluto ribadire la “necessità di continuare a mantenere alto l’impegno sull’attività di controllo nelle varie filiere e settori attraverso un atteggiamento equilibrato e coerente ad accompagnare l’indispensabile rilancio economico della fase 2 di questa epidemia, con il rispetto sostanziale dei protocolli di sicurezza stipulati tra Governo e parti sociali”.