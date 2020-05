Fase 2 per il trasporto pubblico “Bus sicuri, pronti a intervenire in caso di criticità”

“Il trasporto pubblico non si è mai fermato nemmeno nella fase 1, garantendo sempre il servizio alla popolazione e ai lavoratori dei settori non soggetti alla sospensione: ciò è stato assicurato anche in presenza di misure di contenimento sempre più puntuali che hanno ridotto la capacità di trasporto a circa un quarto di quella antecedente all’emergenza covid”.

Lo ha ricordato l’amministratore delegato di Seta, Francesco Patrizi, nel corso di un incontro in Prefettura a Piacenza per fare il punto sull’attuale offerta del trasporto pubblico locale e in prospettiva dell’aumento della mobilità previsto dal prossimo 18 maggio. Insieme a Patrizi erano presenti il responsabile dello stabilimento di Seta per Piacenza, Alessandro Di Paolo, oltre all’amministratore unico e al direttore di Tempi Agenzia, Gino Losi e Paolo Ripamonti.

“Il trasporto pubblico – ha voluto precisare Losi – è sicuro, in quanto soggetto a misure igienico sanitarie molto stringenti, ma le disposizioni sono state applicate grazie al senso civico dell’utenza sul quale si farà affidamento anche per le prossime settimane”. Seta e Tempi hanno lavorato per “garantire la sicurezza di dipendenti e viaggiatori, oltre alla piena osservanza delle misure, in primis, sul distanziamento sociale”. In caso di surplus di viaggiatori – è stato spiegato – Seta garantisce servizi di rinforzo. In questo senso – ha precisato Patrizi che ha voluto ringraziare “tutti i dipendenti dell’azienda che hanno continuato a svolgere il proprio lavoro anche in piena emergenza” e la Prefettura e le forze dell’ordine per la “costante attenzione al settore della mobilità” – un ottimo ausilio in tal senso viene dato dal sistema di videosorveglianza che, nel rispetto della normativa sulla privacy, permette alla sala operativa di Seta di valutare eventuali situazioni di criticità in tempo reale per permettere all’azienda di dare una pronta risposta”.

“Il prefetto – si legge in una nota della Prefettura – ha preso atto della capacità del sistema piacenza di trasporto pubblico locale di riuscire ad essere utilmente flessibile e ad adattarsi alle disposizioni normative emanate dal livello centrale e/o territoriale: ciò a tutela e garanzia del diritto alla circolazione delle persone, assicurando la piena collaborazione delle istituzioni e delle forze di polizia in caso di problematicita”.