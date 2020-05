Dopo oltre tre mesi di chiusura per l’emergenza coronavirus, domenica 7 giugno riapriranno il Museo Collezione Mazzolini e il Museo dell’Abbazia a Bobbio, mentre sabato 13 giugno sarà la volta di Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza.

I musei bobbiesi “Museo Collezione Mazzolini” e “Museo dell’Abbazia” accoglieranno nuovamente i visitatori, a partire dal 7 giugno, esclusivamente la domenica alle ore 11:00 (turno unico) con ingresso contingentato limitato a 15 persone massimo e solo su prenotazione che rimane obbligatoria. La prenotazione è da effettuarsi al numero di telefono 3498078276.

Foto 2 di 2



Il fine-settimana successivo, sabato 13 giugno, riaprirà Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza, insieme alla salita alla cupola del Guercino, anche in questo caso esclusivamente su prenotazione obbligatoria nelle sole giornate di sabato alle ore 18 (turno unico) e di domenica alle ore 10 (turno unico) per i mesi di giugno e luglio, con ingressi contingentati fino a esaurimento dei posti disponibili. La prenotazione potrà essere effettuata fino a 24 ore prima, scrivendo a cattedralepiacenza@gmail.com o chiamando il 3314606435.

Sia per Bobbio che per Piacenza, verranno date tutte le indicazioni sullo svolgimento della visita telefonicamente o via e-mail, nel momento in cui si prenota.

Per l’acquisto del biglietto rivolgersi esclusivamente alla cassa del museo nel giorno della visita.

I visitatori dovranno rispettare l’orario d’ingresso indicato nella prenotazione. Saranno adottate le consuete misure di sicurezza anti contagio: distanziamento sociale, segnaletiche, igienizzazione mani e obbligo di mascherina.