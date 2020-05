“Dal 15 giugno attivi i punti di primo intervento a Fiorenzuola e Castello”

Fase 2 sanità piacentina, il riassetto al vaglio dei sindaci.

E’ in corso in mattinata la conferenza socio sanitaria di Piacenza, presieduta da Lucia Fontana, per esprimersi in merito al riassetto – temporaneo – dei servizi Ausl, per fare fronte a questa fase di uscita dall’emergenza.

Dopo una prima fase in cui è stata netta l’opposizione degli amministratori rispetto alla proposta avanzata dal direttore generale Luca Baldino, soprattutto in merito alla prospettata chiusura dei pronto soccorso di Fiorenzuola e Castelsangiovanni, grazie a un confronto con i sanitari si è arrivati a una posizione di compromesso.

AFiorenzuola e Castello resteranno attivi dei punti di pronto intervento. Ed è su questa soluzione – ed altri aspetti della riorganizzazione temporanea dei servizi – che i sindaci sono chiamati ad esprimersi.

Dopo l’introduzione della presidente Fontana, che ha ripercorso il percorso svolto negli incontri dell’ufficio di presidenza della conferenza socio sanitaria, la parola è passata al direttore generale Luca Baldino.

Il direttore ha fatto una panoramica degli effetti dell’epidemia nella provincia di Piacenza, mettendo in evidenza come il contagio abbia interessato principalmente le aree della provincia più a contatto con la Lombardia, con l’eccezione del distretto di Ponente, dove il numero dei positivi è stato inferiore – in proporzione – alla città di Piacenza.

Al momento gli accessi per Covid a Piacenza sono 2 o 3 al giorno, contro i 134 registrati nei giorni del picco. I pazienti ricoverati in terapia intensiva al momento sono 22.

La curva del contagio non si è azzerata, dice Baldino, perché ogni giorno registriamo 4-5 positivi.

Dall’elaborazione dei dati relativi alla mortalità, sottolinea il direttore generale, è evidente come l’epicentro del contagio sia stato la provincia di Lodi, e di come Piacenza abbia fatto da “barriera” per Parma e altre province emiliano e romagnole.

Al momento, a due settimane dalla graduale uscita dal lockdown Piacenza sta continuando a mostrare una tenuta positiva, rispetto all’espansione del contagio. “Questo non vuol dire – sottolinea Baldino – che possiamo abbassare la guardia”.

“Ora l’attenzione deve essere massima negli ospedali e nelle cra, dove bisogna lavorare in sicurezza”.

“Perché non si fanno tamponi a tutti i piacentini? Al momento riusciamo a farne 1200 al giorno, impiegheremmo mesi per farli a tutti. E nel frattempo – dice il direttore, tornando su un tema molto dibattuto – la gente potrebbe continuare ad ammalarsi ugualmente”.

Baldino torna sulla riorganizzazione dei servizi. “Quello che vale per i bar, i parrucchieri, i ristoranti vale per le nostre attività: non possiamo più permetterci di avere 200 persone nelle sale di attesa”.

Verranno aumentati i posti letti di terapia intensiva, dice Baldino, senza andare più a toccare le sale operatorie, per fare fronte a nuove ondate. “Possiamo arrivare a 45 e anche 60 posti letto di terapia intensiva, senza andare più a bloccare gli interventi”.

Questo richiede personale in più. “I circa 300 sanitari in più che abbiamo arruolato durante l’emergenza resteranno fino alla fine dell’anno – ha detto – e ho chiesto alla Regione di poterli “tenere” anche il prossimo anno”.

“Questo non è il piano di riorganizzazione della nostra sanità, è un tema che dovremo affrontare, ma fermo restando l’obiettivo di ritorno alla normalità, ora stiamo affrontando la fase 2. Bene la proposta del sindaco e presidente della Provincia Patrizia Barbieri della convocazione di un ufficio di presidenza permanente, con un confronto settimanale con noi. Il percorso che stiamo per intraprendere è graduale e va monitorato volta per volta”.

“E’ un percorso che si snocciolerà settimana per settimana, in base all’evolversi dell’epidemia: al momento io ho ancora 200 pazienti, ricoverati per covid o con covid”.

Per quanto riguarda il Pronto Soccorso, resterà operativo solo quello di Piacenza, unico in grado di mantenere l’accesso in sicurezza dei pazienti, dice il direttore Baldino. La ripresa dell’attività diagnostica è già ripresa, l’obiettivo è di tenere tutti i pazienti covid nel reparto di Malattie Infettive, per il momento non è ancora così, ma sono ricoverati, in reparti intermedi.

Per quanto riguarda Castelsangiovanni, la ripresa dei reparti medici è prevista dal 16 giugno, mentre a Fiorenzuola è già iniziata da lunedì 18 maggio.

A Castello, l’obiettivo è di “liberare” l’ospedale il prima possibile da pazienti covid. “Ma questo dipende – ribadisce Baldino – dall’evolversi dell’epidemia”.

Il direttore generale infine torna sulla questione della gestione dell’emergenza – urgenza: resterà l’unico pronto soccorso di Piacenza, entro il 15 giugno saranno attivati i due punti di primo intervento a Fiorenzuola e Castelsangiovanni, che si affiancano a quello di Bobbio, già operativo dal 9 aprile.

Una decisione temporanea, sottolinea ancora Baldino, fino al 15 settembre quando, epidemia permettendo, verranno riattivati i pronto soccorso anche negli ospedali periferici.