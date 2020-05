Fase 2, Venerdì Piacentini e Fiera di Sant’Antonino in stand by

Fase 2, diminuiscono sensibilmente i contagi e i decessi a Piacenza ma l’amministrazione non abbassa la guardia. In attesa della riapertura, dal 18 maggio, dei negozi e delle nuove disposizioni per bar e ristoranti, restano ancora in stand by alcuni punti fermi dell’ormai imminente estate piacentina. Stiamo parlando dei Venerdì Piacentini e della Fiera di Sant’Antonino, due manifestazioni che, per le loro caratteristiche, non consentirebbero di rispettare le norme di distanziamento sociale tuttora in vigore.

Lo spiega molto chiaramente l’assessore al Commercio Stefano Cavalli. “In un recente incontro con il sindaco Barbieri abbiamo parlato proprio di questo – dice l’assessore – e abbiamo deciso di comune accordo di aspettare ancora prima di prendere una decisione in merito, per vedere come proseguirà questa riduzione – o meno – dei contagi e delle linee guida ministeriali per eventi di questo tipo. Tenete presente che, secondo il Governo, siamo in stato di emergenza sanitaria fino al 31 luglio. Per quanto riguarda i Venerdì Piacentini, vedo molto difficile la possibilità che possano partire, come accade solitamente, nel mese di giugno, riguardo all’eventualità che si possano poi recuperare in autunno, faccio presente che la Germania ha cancellato l’Oktoberfest. Per le serate di luglio, così come la fiera di Sant’Antonino, stiamo ancora facendo delle valutazioni in merito”.

“Stiamo procedendo con la massima cautela – conclude Cavalli -, e lo dico io, uno di quelli convinti all’inizio che il coronavirus fosse una brutta influenza, più ostica da far passare. Adesso c’è molta voglia di ripartire, ma quello che va assolutamente evitato è il far risalire i contagi”.