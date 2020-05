Fase due, 64 piacentini scrivono al sindaco “Serve massima attenzione sui luoghi di lavoro”

“Con la “fase due” riaprono molte attività lavorative, aumenteranno quindi la mobilità delle persone e gli assembramenti. Una situazione da affrontare con una capacità di controllo e di verifica costante e che non può essere sottovalutata sopratutto a Piacenza, dove abbiamo uno dei più alti numeri di contagiati e di morti”.

Così un gruppo di 64 piacentini si rivolge al sindaco Patrizia Barbieri, in una lettera in cui vengono espressi timori e preoccupazioni – sopratutto per quanto riguarda “l’apertura dei luoghi di lavoro” – relativi all’avvio della cosiddetta “fase due” nella nostra città, che prevede l’allentamento di alcune misure per il contenimento del contagio.

“Riteniamo con la lettera di chiedere al sindaco la massima attenzione – evidenzia Lino Anelli, rappresentante dei firmatari – in quanto responsabile della salute dei suoi cittadini, mettendo in campo tutte quelle azioni che la legislazione attuale e gli ultimi protocolli affidano alle autorità locali. Nella lettera indichiamo i punti fondamentali delle normative a cui facciamo riferimento”.

Leggi anche Al via la ripartenza lenta. Piccola guida di quello che si può fare

“Da un lato la forte pressione a riprendere l’attività, dall’altro medici e comunità scientifica che fan presente il rischio di una nuova impennata di contagi – si legge nella missiva -. Noi cittadini di Piacenza ci aspettiamo quindi da parte delle autorità la massima capacità di controllo e verifica sulle attività affinchè siano rispettati i protocolli emanati e la legislazione vigente in materia di salute nei luoghi di lavoro. Come cittadini siamo preoccupati perché a Piacenza la Prefettura ha usato il criterio del “silenzioassenso” nel rilasciare autorizzazioni ad aprire le attività, senza alcun controllo preventivo e vincolante sull’organizzazione e sulle condizioni del lavoro”.

“Chiediamo – la richiesta dei 64 piacentini – quindi che ogni richiesta di riapertura di attività, venga verificata da AUSL ed Ispettorato del lavoro, come condizione vincolante: questo perché sono le uniche autorità competenti per la valutazione dei rischi. Perciò, inviando questa lettera, chiediamo alla Sig.ra Sindaco di esercitare a pieno quei poteri che la legislazione attuale affida a lei in quanto responsabile della salute dei cittadini. Su questa lettera – fanno sapere i promotori dell’iniziativa – continueremo a raccogliere le firme dei cittadini. Il rischio di una ripresa dei contagi non va sottovalutato, la lettera con le firme dei cittadini è il primo passo. Attiviamo tutte le forme di controllo necessarie, a partire dalle competenze della amministrazione comunale, il soggetto principale e responsabile nei confronti dei cittadini. Per mantenere alta l’attenzione sulle scelte che l’amministrazione vorrà fare proponiamo a chiunque intenda sostenere questa iniziativa di inviare l’adesione a lino@spaziotempo.org indicando il suo nome, cognome e recapito email o telefonico”.

LA LETTERA AL SINDACO BARBIERI

I cittadini promotori: Sartori Stefania – Agosti Riccardo – Carlo Maggi – Massimo Rossetti – Alessandro Califfano – Marisa Maffi – Tatiana Morelli – Chiappini Giuseppe – Cesare Maggi – Fiorenza Rabuffi – Guida Valisa – Gabrielle Mazzolini – Barbara Bergamaschi – Elena Maria Anelli – Edoardo Cerea – Luigi Rabuffi – Michele Rizzitiello – Davide Vanicelli – Mariuccia Zavattoni – Marco Di Stefano – Francesco Leccardi – Annamaria Sottani – Maura Bruno – Francesco Serio – Giuseppe D’Orazio – Massimo Gardani – Milvia Urbinati – Leo Bollinger – Vittorio Melandri – Chiara A.L. Casella – Mariagrazia Cristalli – Roberto Truglia – Chiara Passera – Emanuele Bazzoni – Raffaele Fumi – Maura Cesena – Gian Marco Rancati – Andrea Votta – Maria Clelia Fontanella – Francesca Di Stefano – Federica Di Stefano – Paola Beltrani – Luigi Passera – Luisa Dametti – Silvia Maccini – Giancarlo Bentivoglio – Daniele Bentivoglio – Silvia Benedetti – Palma carbone – Marina Tanzi – Manuela Bruschini – Rossella Noviello – Manuela Cassola – Castelnuovo Giuseppe – Marco Natali – Laura Chiappa – Emanuela Schiaffonati – Michela De Nittis – Mattia Motta – Andrea Tagliaferri – Sartori Gianluca – Roberto Dadà – Gabriella Barbieri – Adriana gatti