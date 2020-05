Favole al telefono, il sindaco Barbieri legge “Giacomo di cristallo”

Prendendo spunto dallo scrittore Gianni Rodari, che era solito telefonare a sua figlia ogni sera per raccontarle una favola, la Biblioteca Passerini-Landi ha lanciato l’iniziativa “Favole al telefono” pensata per i bambini chiusi in casa e non solo.

Introdotta dall’Assessore Jonathan Papamarenghi, il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri ha letto la prima favola: “Giacomo di Cristallo” di Gianni Rodari.

L’appuntamento con le #Favolealtelefono è per tutte le sere di maggio, alle ore 21, sulla pagina Facebook della Biblioteca Passerini-Landi.