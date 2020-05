Fiorenzuola, avanti con Tabbiani: prolungato il contratto

Il Fiorenzuola annuncia ufficialmente di aver trovato l’accordo per la sottoscrizione del prolungamento di contratto che legava la società rossonera all’allenatore Luca Tabbiani e al vice allenatore Vincenzo Cammaroto per la stagione sportiva 2020/2021.

Si tratta del primo passo ufficializzato da parte del club in vista della prossima annata, in attesa di conoscere le tempistiche dettate da Figc e Lega Dilettanti in merito allo svolgimento dei campionati a causa dell’emergenza sanitaria. Sotto la guida di Tabbiani e Cammaroto, il Fiorenzuola, prima dello stop per il Covid, aveva raggiunto il secondo posto in classifica, con 44 punti totalizzati nelle 24 partite disputate, frutto di 13 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte.

“A seguito dell’incontro tenutosi nella Sede di U.S. Fiorenzuola 1922 con il Presidente Luigi Pinalli – scrive il club rossonero in una nota – è emersa la volontà consensuale di poter continuare il lavoro svolto anche nella prossima stagione. La società augura a Luca e Vincenzo buon proseguimento del lavoro svolto nella scorsa stagione con la maglia di U.S. Fiorenzuola 1922”.