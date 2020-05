“Fox” Fei si ritira, resta a Piacenza come team manager “Mi mancherà il campo, ma non ho rimpianti”

“Mi mancherà il campo, ma anche da team manager sarò sempre vicino alla rete”.

A 41 anni Alessandro “Fox” Fei lascia il volley giocato, ma resta a Piacenza con un nuovo ruolo all’interno della società biancorossa. Fei, uno dei miti della pallavolo italiana, ha annunciato il ritiro da giocatore nel corso di una videoconferenza trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Gas Sales Piacenza. “Mi è stato proposto di occupare la posizione di team manager, ho accettato non volentieri, di più. A Piacenza sto benissimo, i tifosi sono meravigliosi, la società non ti fa mancare niente e quindi tutte queste cose mi hanno fatto prendere questa decisione. “Fei sarà sempre il capitano – le parole della presidente della Gas Sales Elisabetta Curti – è una persona con un carisma eccezionale, con uno sguardo mette tutti a tacere: è una dote che non tutti hanno”. “Fox ci darà un valore aggiunto, con lui abbiamo un super esperto, sarà un supporto sia mio che per il coach” – ha aggiunto il dg biancorosso Hristo Zlatanov.

LA CONFERENZA STAMPA

Fei ha voluto ringraziare i genitori “che all’età di 14 anni mi hanno incoraggiato ad andare in una città lontana per iniziare questa avventura”, e tutte le società, compagni di squadra e allenatori che lo hanno accompagnato nel corso della sua carriera, oltre alla Federazione Pallavolo “per tutte le emozioni vissute in maglia azzurra” e a Hristo Zlatanov, “che dopo tante battaglie in campo mi ha voluto ancora al suo fianco in questa grande avventura. Ringraziamento anche a Elisabetta Curti e alla società biancorossa “Cercherò di fare il massimo, come ho fatto da giocatore. Ho vissuto 25 anni di sport ad altissimo livello, non ho rimpianti”.

Lunghissima la carriera di Fei, che può vantare un palmares di grande prestigio, tra cui quattro scudetti, una Champions League, tre medaglie olimpiche, due bronzi e un argento, con la nazionale a cui si aggiunge un oro mondiale. Può inoltre vantare il primato di punti fatti tra Superlega e Coppa Italia: 10.152.