Esce di strada con lo scooter, grave 63enne trasportato a Parma

Un grave incidente stradale si è verificato poco dopo le 16:30 di giovedì 28 maggio a Mezzana Casati, frazione di San Rocco al Porto (Lodi).

Coinvolto un uomo di 63 anni che viaggiava in sella ad uno scooter e per cause in corso di accertamento è finito rovinosamente in un campo adiacente alla strada, procurandosi una gravissima lesione ad una gamba. Per soccorrerlo sono intervenuti i sanitari, giunti con l’auto medica di Casalpusterlengo e l’ambulanza della Croce Rossa di Codogno. Viste le condizioni del ferito è stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza da Parma, che lo ha trasportato all’ospedale Maggiore (nelle foto l’intervento dei soccorsi).

Sul posto per i rilievi la polizia stradale di Lodi: secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe fatto tutto da solo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.