Gibertoni (Gruppo Misto) “Far piena luce sull’emergenza covid a Piacenza”

“Fare piena luce sull’emergenza Covid a Piacenza e chiarire se nella provincia emiliana al confine con la Lombardia ci fossero già oltre 100 casi di positivi al coronavirus ben prima della scoperta ufficiale del virus in Italia”.

A chiederlo, in un’interrogazione alla Giunta Regionale, è il consigliere Giulia Gibertoni (Misto). “Chiedo all’esecutivo regionale – la domanda di Gibertoni – se concordi sul fatto che, sulla base delle evidenze emerse che identificano Piacenza quale territorio con il maggiore impatto in termini di incidenza del coronavirus a livello nazionale, risulti chiaro sia stato un grave errore non aver dichiarato il territorio di Piacenza ‘zona rossa’ da subito, come avvenuto nel lodigiano, e quali sia i motivi di questa mancata decisione”.