Giornata dell’infermiere, il grazie di Ausl “Professionalità e umanità al servizio dei cittadini”

In occasione della Giornata mondiale dell’infermiere l’Ausl di Piacenza ha voluto esprimere il proprio ringraziamento, attraverso una lettera firmata dal direttore generale Luca Baldino e da Mirella Gubellini, direttore assistenziale dell’azienda.

“Quest’anno è dedicata anche ai 200 anni dalla nascita di Florence Nightingale, fondatrice dell’infermieristica moderna”.

“Non possiamo celebrare questa giornata come vorremmo e come sarebbe giusto – l’epidemia non ce lo consente – ma la festa è solo rinviata. Agli infermieri tutti dell’Azienda Usl di Piacenza va il plauso della direzione e il nostro personale e sentito ringraziamento per l’incredibile lavoro svolto”.