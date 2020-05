Girometta (Fi) “Mercato bisettimanale di Piacenza resti in centro storico”

Intervento di Gabriele Girometta, segretario provinciale Forza Italia Piacenza

Forza Italia Piacenza è da sempre favorevole alla permanenza del mercato bi-settimanale nella sede storica, tra Piazza Cavalli e Piazza Duomo, e auspica che la ripresa veda coinvolti tutti i settori del commercio, in quella sinergia positiva e necessaria sperimentata nel tempo e nei fatti.

Il partito azzurro provinciale propone un mercato diffuso che abbraccia il centro storico utilizzando le strade e le piazze limitrofe alle due piazze principali, con attenzione massima alla sicurezza sanitaria e prestando massima cura all’applicazione delle norme sanitarie che verranno, si spera, al più presto emanate.

Già dal mese di aprile è stata richiesta, grazie ad un intervento del consigliere Mauro Saccardi (gruppo misto) eletto in Forza Italia, la convocazione di un tavolo tecnico o della commissione competente per proporre iniziative atte a superare quei problemi che inevitabilmente sorgeranno, in attesa delle linee guida, e analizzare le problematiche che nel frattempo potrebbero essere analizzate e chiarite.

Si sollecita pertanto tale iniziativa, al fine di programmare in sicurezza una strategia di ripartenza condivisa ed efficace e non solo per il mercato centrale, ma anche per i mercati non meno importanti di Besurica e Peep.