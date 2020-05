Gragnano, nuovo asfalto in via Donatori di Sangue “Con emergenza Covid piano interventi da rivedere”

Nuovo asfalto in via Donatori di Sangue a Gragnano (Piacenza).

Si tratta di un intervento all’interno di un progetto più ampio di ripresa della pavimentazione bituminosa di strade comunali dell’importo di 39.900 euro (più Iva) a valere sul bilancio 2019, finanziato in parte con proventi cimiteriali (13mila euro) e in parte, 33mila euro con proventi derivanti da sanzioni stradali che, come noto, possono essere utilizzati solo per interventi di sicurezza. I lavori sono stati svolti da Ets Ecotecnologie Stradali con sede in Gossolengo.

“La volontà dell’Amministrazione – sottolinea il Sindaco Patrizia Calza – è quella di procedere sulla strada avviata di riqualificazione di varie zone e strade del Comune. L’emergenza Covid tuttavia impone ora la necessità di rivedere parte dei programmi: occorre valutare l’impatto dell’emergenza sulle risorse comunali, in termini di perdite, mancati introiti e maggiori spese per interventi di carattere socio-economico a favore delle famiglie e delle attività sospese. Un intervento che avevamo previsto per quest’anno era la riqualificazione di via Nespi. È presto per stabilire se procedere già nel 2020 o spostare l’intervento al prossimo anno”.

“Prima di procedere all’asfaltatura – aggiunge l’Assessore ai lavori Pubblici Cristiano Schiavi – abbiamo provveduto ad un piccolo intervento di attraversamento stradale dell’impianto di irrigazione pubblica in previsione della realizzazione di un’area sgambamento cani. Questa infatti dovrebbe sorgere a lato di via Donatori di Sangue su un terreno di proprietà comunale. L’intervento è al momento sospeso in attesa appunto delle valutazioni che l’Amministrazione Comunale dovrà fare per affrontare la Fase “post Covid”, che impone una rivisitazione delle priorità”.

Gli amministratori ricordano inoltre che durante i lavori si è proceduto anche ad asfaltare un tratto di marciapiedi a spese di un cittadino residente.