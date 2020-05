I Lions sono vicini alla comunità anche in questo periodo di estrema difficoltà: quest’anno le consuete iniziative di sostegno alla collettività del Lions Club “Piacenza Il Farnese” sono rivolte agli enti privati impegnati a fronteggiare la pandemia in corso ed in particolare a case di riposo della nostra provincia.

Per questo il Club ha deciso di donare dispositivi di protezione individuale a cinque case di cura: 17.500 guanti monouso, 1.350 mascherine chirurgiche e FFP2, 10.000 ml. di gel disinfettante sono stati consegnati a Casa di Riposo Ceresa di San Giorgio Piacentino, Fondazione Pia Casa per Anziani Maruffi di Piacenza, Casa Riposo Protetta Dr. G. Perini di Cortemaggiore, Casa Residenza Anziani Villa Verde di Ancarano e Casa Residenza Anziani Alta Val Nure di Farini d’Olmo. Le consegne dei dispositivi di protezione individuale, svolte personalmente dai soci del Club, sono già state completate. Insieme con gli altri Club del territorio piacentino, il Lions Club “Piacenza Il Farnese” ha inoltre contribuito all’acquisto di un ventilatore polmonare destinato alla ASL di Piacenza.

“Il Lions Club, in linea con gli scopi lionistici – evidenzia l’associazione -, rimane sempre sensibile a quelle che sono le esigenze del territorio e si adopererà anche in futuro per la Fase 2 della pandemia di Coronavirus.