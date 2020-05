I piacentini sono tornati a popolare i parchi pubblici cittadini, riaperti nel primo pomeriggio di lunedì dopo il lungo stop dovuto alle restrizioni dell’energenza sanitaria.

Come da ordinanza comunale hanno riaperto i battenti il parco della Galleana, quello di Montecucco e il Daturi, mentre restano chiuse le aree gioco e quelle verdi comunali recintate. Come si desume dalle foto scattate nel pomeriggio a Montecucco e alla Galleana, complice la bella giornata di sole, in tanti sono tornati nei parchi, a piedi, in bicicletta, per fare un po’ di jogging o per far fare una sgambata al proprio cane. Con obbligo di distanziamento sociale (e in diversi con la mascherina nonostante non sia obbligatoria all’aperto qualora sia possibile mantenere il metro di separazione) e divieto di assembramento.

di 7 Galleria fotografica Primo giorno di apertura dei parchi pubblici









Per accedere il parco della Galleana – presidiato da una pattuglia di vigilanti – la porta aperta è quella in via Manfredi.

Nell’ordinanza comunale non è imposto l’obbligo di mascherina per chi acceda ai parchi pubblici, ma solo consigliata. Sono tuttavia giunte segnalazioni che per lasciar entrare al parco della Galleana i vigilanti richiedessero di indossarla anche ai bambini.