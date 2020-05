“Il 4 maggio inizia la fase due, ma la fase uno è ancora in corso”. E’ l’invito alla prudenza e al rispetto delle regole del sindaco e presidente della Provincia di Piacenza Patrizia Barbieri, in vista dell’avvio da lunedì della cosiddetta fase 2, con la ripresa di diverse attività prima sospese per contrastare la diffusione del contagio.

“Domani molte persone rientreranno al lavoro. Saranno in vigore regole nuove, studiate per ridurre i rischi, ma la mobilità tornerà comunque a favorire la circolazione del virus” scrive Barbieri sulla propria pagina Facebook.

“Vi chiedo di ricordarlo sempre e di adottare scrupolosamente ogni misura per tutelare la vostra salute e quella dei vostri cari”.

“Usate sempre la mascherina, tenetevi a distanza dalle altre persone, lavatevi e disinfettatevi le mani spesso. Meglio eccedere con la prudenza” sottolinea.

“Tutti avvertiamo il peso delle limitazioni alla nostra libertà – anche io non ho abbracciato i miei genitori per 2 mesi – ma non dobbiamo cedere alla tentazione di prendere sotto gamba la situazione o di trasgredire”.

“Pensate ai nostri lutti e a tutti coloro che si sono sacrificati e si stanno sacrificando per contrastare il contagio. Da questa dolorosa esperienza usciremo con il tempo, ma solo se continueremo a procedere compatti e nel rispetto della sicurezza sanitaria. Ricordiamolo sempre a noi e agli altri. Non mi stancherò mai di ripeterlo: il 4 maggio inizia la “fase 2”, ma la “fase 1” è ancora in corso”.