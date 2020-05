Il Comune di Gazzola apre un conto corrente per le famiglie in difficoltà

Il Comune di Gazzola ha deciso di aprire un conto corrente per aiutare le famiglie in difficoltà a seguito dell’epidemia da Covid19. Ecco il messaggio del sindaco Simone Maserati.

Buongiorno cari cittadini abbiamo messo in campo uno strumento per consentire, per chi ne sente l’esigenza, di poter aiutare le famiglie dei nostri concittadini in difficoltà.

A causa del prolungarsi dell’emergenza Coronavirus, il Comune di Gazzola ha deciso di aprire un apposito conto corrente bancario dove possibile effettuare versamenti, in quanto l’emergenza che stiamo affrontando non è solo sanitaria ma anche sociale ed economica.

Aggiungiamo cosi altra iniziativa benefica per cercare di aiutare chi si trova in difficoltà.

Le donazioni potranno essere effettuate sul conto corrente aperto in CARIPARMA presso la filiale di Agazzano ed intestato al Comune di Gazzola: IBAN: IT 62 I 06230 65160 000030377547.

Come causale si può indicare: COVID19 – contributo per aiuti economici.

I fondi raccolti saranno interamente destinati a supporto dei nuclei famigliari di Gazzola messi in crisi dal prolungarsi della pandemia.

Grazie, sin da ora, a tutti coloro che vorranno offrire un proprio contributo.

#uniticelafaremo