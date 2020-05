Il consiglio comunale “junior” di Carpaneto intervista il sindaco Arfani e la vice Campopiano.

Scopo dell’iniziativa – che si è svolta ovviamente in videoconferenza, nel rispetto delle normative vigenti – è stato quello di “permettere agli Amministratori più giovani di confrontarsi con quelli più grandi, per ragionare insieme su quanto sta succedendo. Le ragazze e i ragazzi hanno preparato una serie di domande, cui si sono aggiunti dei quesiti ideati sul momento” spiega il sindaco Arfani.

“Onestamente: in quasi tre mesi, è stato raro sentire un’ora e più di domande sensate, argute, curiose, intelligenti, come oggi. Le nostre ragazze e i nostri ragazzi hanno dimostrato di aver perfettamente capito il momento. Non hanno dubbi, sanno che la situazione è seria, e non hanno paura ad essere ottimisti. Sanno che dovranno aspettare ancora un po’ per tornare alla piena normalità, ma non dimenticano gli amici, e la voglia di rivederli. Il dialogo è stato franco, leale. Abbiamo deciso tutti insieme di dirci le cose come stanno, senza farci inutili illusioni, né alleviarci i racconti dandoci false speranze. Allo stesso tempo, non abbiamo seguito ragionamenti catastrofici, ma abbiamo afferrato ogni elemento di realtà (attuale), per provare a immaginarci con criterio la realtà (di là da venire)”. “La lezione più grande: le ragazze e i ragazzi non hanno paura – sottolinea Arfani -. Hanno il coraggio di capire che la grande responsabilità che ci è affidata è allo stesso tempo il potere più forte. Perché se tutto funziona se lo facciamo funzionare, vuol dire che possiamo farlo funzionare, se ce la mettiamo. E questo è quello che ci hanno insegnato”.

Non sono mancate domande che, sicuramente molti amministratori hanno rivolto a se stessi, in queste giornate. “Sindaco, se tre anni fa avesse saputo della pandemia, si sarebbe candidato lo stesso?” Qua ammetto – dice – di aver molto sorriso, perché è una cosa che – lo confesso – mi sono domandato, qualche volta, dal 21 febbraio ad oggi. Ogni volta, oggi compreso, mi sono sempre risposto di sì. Perché il compito di amministrare una comunità è sacro, in ogni suo momento, specialmente in quelli di crisi più profonda. Perché un sindaco non sarebbe all’altezza del suo ruolo, se non lo difendesse anche e soprattutto quando tutto è in bilico”

“Il vicesindaco Paola Campopiano oggi vestiva le duplici vesti di Amministratore e di insegnante, e cioè della categoria che ogni giorno lavora per garantire ai ragazzi quell’istruzione e quella formazione che l’emergenza ha messo in crisi, nelle modalità di svolgimento, lontane dalle aule. Se svolgere il compito di educatore e di insegnante è delicato nella tranquillità, proviamo ad immaginare come lo è ora, che tutto avviene a distanza, mentre bisogna fare i conti con lo stordimento della situazione imprevista”. “Al termine dell’incontro, il Vicesindaco ha commentato “Ringrazio di cuore le mie colleghe professoresse Elena Magnelli e Maria Elisa Raja per aver voluto creare un momento di partecipazione attiva a distanza e per il taglio che hanno voluto dare all’intervista. Anche in questo incontro i ragazzi si sono mostrati piccoli grandi cittadini, protagonisti di un periodo che resterà sicuramente nella loro memoria: le loro domande, il loro interesse e le loro preoccupazioni sono le stesse di noi adulti e, grazie anche ai loro suggerimenti, al loro ottimismo e alla loro buona volontà, sono certa che Carpaneto ce la farà”.

“Da oggi sappiamo di avere dei grandi alleati, le nostre ragazze e i nostri ragazzi, da cui trarre un grande esempio di civiltà”.