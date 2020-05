Il Jolly 2 aderisce alla piattaforma “Mio Cinema”, per sostenere pellicole di qualità

Il Jolly 2 aderisce alla piattaforma digitale “Mio Cinema”, per sostenere pellicole di qualità.

Lo annunciano gli stessi proprietari, Alberto e Mirta, che spiegano così la loro scelta.

“Noi pensiamo che il vero cinema sia possibile solo ‘al cinema’, ma in questo periodo di chiusura forzata ci siamo chiesti molte volte come potevamo fare per ritrovarci a vedere insieme i ‘nostri’ film”.

Per questo abbiamo deciso di aderire a questa nuova piattaforma digitale che si propone per sostenere il cinema e i cinema (e non per cannibalizzarli). Potremo continuare a riunirci, anche se non fisicamente, per vedere e sostenere il cinema di Qualità e poi magari potremo fare un po’ di cineforum su Facebook per commentare e recensire i film che vedremo. Certo non sarà la stessa cosa ma in questo momento è l’unica soluzione possibile, in attesa di poterci vedere (preferibilmente senza mascherine) e di poterci abbracciare davanti al nostro schermo, magari con una bella festa”.

LA FINALITA’

•Lo scopo principale di questo progetto è realizzare una piattaforma che si rivolga agli spettatori del cinema di qualità per renderli una comunità viva, sempre interessata e aggiornata su tutta l’offerta di riferimento.

•La piattaforma si prefigge di diventare il punto di riferimento per la comunità interessata al cinema di qualità e di offrire alle sale un servizio integrato per la comunicazione al suo pubblico e per la valorizzazione dell’esperienza della sala.

CARATTERISTICHE del PROGETTO

Nuovo : Offrire al cinema di qualità (inteso come distributori, esercenti e pubblico) servizi innovativi, integrati e moderni. Uno spazio per il cinema di qualità.

Originale : L’unicità della piattaforma risiede nella possibilità di potenziare il rapporto tra il singolo cinema e il pubblico di riferimento nel suo territorio, creando una dinamica costante e complementare tra offerta in sala e domestica, sia in termini editoriali (selezione film) che promozionali (sconti, benefit, abbonamenti, etc.)

Innovativo : Il ruolo del cinema sarà ancora più centrale e imprescindibile, anche terminata l’emergenza COVID, dal momento che la piattaforma rafforzerà e amplierà il suo rapporto con gli spettatori del territorio. Lo scopo è creare una comunità attorno al cinema inteso come luogo fisico ma integrato nel mondo digitale che sempre più è parte importante della nostra vita, rafforzandone il ruolo culturale e sociale.

Esclusivo : La piattaforma potrà offrire a tutti i partner un expertise e un team di persone dedicate in ogni aspetto del lavoro per creare un sito ricco di contenuti e dinamico: sezioni dedicate ai Festival, interviste esclusive, masterclass, proiezioni stampa, contributi originali, film e library secondo linee editoriali e tematiche (vedi Festival di Cannes, Berlino, Oscar®, Golden Globes, etc–campagne di marketing e comunicazione) Sito web e Contenuti esclusivi.

IL PUBBLICO POTRA’

– ACCEDERE AD UNA PIATTAFORMA DI RIFERIMENTO PER IL CINEMA DI QUALITÀ

– RECUPERARE FILM PERSI IN SALA

– ASSISTERE AD EVENTI ESCLUSIVI (conferenze stampa, masterclass) e interagire con i talent

– ACCEDERE A PROMOZIONI ESCLUSIVE in base alla sala di riferimento

COME FUNZIONA

– REGISTRAZIONE AL SITO

La singola sala comunica al proprio pubblico che è nata la prima comunità del cinema di qualità in Italia di cui è entrato a far parte e li invita a registrarsi per vedere in esclusiva film che in questo momento non possono uscire al cinema, illustrando le promozioni dedicate e rivolte al pubblico del proprio territorio.

– SELEZIONE DEL CINEMA

Al momento della registrazione l’utente sarà tenuto a scegliere un cinema, esclusivamente tra quelli aderenti nella località di residenza, e otterrà un gadget (biglietto gratis, scontato, etc) da presentare e al cinema alla riapertura delle sale.

– PROMOZIONI DEL CINEMA

Solo selezionando il cinema, l’utente potrà accedere alle promozioni on-line ed off-line veicolate dalla sala di riferimento. Ogni operazione effettuata sulla piattaforma dall’utente sarà economicamente connessa al cinema.

– ACQUISTO DEL FILM

Nel frattempo potrete iscrivervi alla news-letter di ‘Mio Cinema’ https://www.miocinema.it

Il primo film proposto da Mio Cinema sarà ‘I MISERABILI’ di Ladj Ly, che sarà disponibile dal prossimo 18 Maggio. Per info sul film https://www.luckyred.it/movie/i-miserabili/